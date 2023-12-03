وداعًا أشرف عبد الغفور.. أيقونة فنية تركت فراغًا لا يمكن ملؤه

القاهرة - محمد ابراهيم - رحل الفنان الكبير أشرف عبد الغفور عن عالمنا منذ قليل تاركًا وراءه أثرًا فنيًا كبيرًا وفراغًا لا يمكن إيمان الوسط الفني به. وقد جاءت وفاته جراء حادث سير مأساوي، فاجتاحت موجة من الحزن والأسى الوسط الفني والجماهير.

من هو أشرف عبد الغفور؟

الفنان الراحل أشرف عبد الغفور كانت هوايته في التمثيل تأسر قلوب الجماهير، حيث بدأت مسيرته الفنية من خلال مشاركته في فريق المسرح بمدرسة الجيزة الثانوية وفريق التمثيل بالهيئة التحرير. وعام 1963، تخرج من المعهد العالي للسينما ليصبح خريج أول دفعة في مجال التمثيل.

آخر ظهور سينمائي له كان في عام 1977 بفيلم "حلوة يا دنيا الحب". شارك في نحو 25 فيلمًا سينمائيًا بارزًا، منها "شاطئ المرح"، "قصر الشوق"، و"بيت الطالبات".

وكان له دور بارز في عالم الدراما، حيث شارك في أكثر من 150 عمل درامي، من أبرزها مسلسلات "القاهرة والناس"، "حضرة المتهم أبي"، "عمر بن عبدالعزيز"، و"شيخ العرب همام". رحيله جاء بعد حادث سير مأساوي، مشوب بحزن فقدان إحدى أبرز الشخصيات الفنية في مصر.

ما علاقة عبد الغفور وأدوار الشر؟

قال الفنان أشرف عبد الغفور إن شخصيته في مسلسل "القاهرة والناس" كانت الشرارة التي أطلقت إليه شهرة المشاهدين، مشيدًا بالفنان رشوان توفيق الذي منحه دورًا شريرًا يختلف عن الأدوار الرومانسية، مشيرًا إلى أن الشرارة الفنية مركبة تحمل العديد من الشخصيات.

وأضاف عبد الغفور في احد اللقاءات: "انا شغفي بالفن يعود إلى الروائي الكبير نجيب محفوظ، والفن لديه طابع حساس ودقيق".

وتحدث الفنان عن حبه للغة العربية، مشيرًا إلى دور مدرسه في الثانوية الذي كان معجبًا باللغة العربية وشدد على أهمية بذل الجهد للحفاظ على هذه اللغة.

وفيما يتعلق بحياته العائلية، أوضح أنه فصل بين الحياة العائلية والفنية بسبب التحديات التي يواجهها في المجال الفني، مشددًا على أنه يحتاج إلى تفرغ للنجاح في هذا الميدان.

وفي سياق اخر، تحدث عن حبه للموسيقى وقال: "كان نفسي ابقى عازف بيانو أو عود، لأنى بحب اختلي بنفسي وجوايا شحنات عاوز افرغها، والموسيقى عندي تعتبر هبة عظيمة وبحب أقدم وأخرج إلى جوايا من مشاعر عشان استمتع صح".

