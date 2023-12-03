لم يساندها بالبداية وآخر ظهور فني كان معها.. تعرف على علاقة أشرف عبد الغفور وابنته ريهام

القاهرة - محمد ابراهيم - تعدّ علاقات الأباء والأبناء في عالم التمثيل مثار اهتمام وفضول الجمهور، وتظهر تلك العلاقات في بعض الأحيان على الشاشة بشكل قوي ومؤثر. يتناول هذا التقرير العلاقة بين الفنان أشرف عبد الغفور وابنته ريهام، حيث لم يكتف الجمهور بمتابعة أعمالهما الفنية بل أصبحوا يطلبون فهم العلاقة الحقيقية بينهما وهل رفض عبد الغفور دخول ريهام لعالم التمثيل وعن امنية ريهام الاخيرة مع والدها الذي لم تتحقق

حيث أن العلاقة بين أشرف عبد الغفور وابنته ريهام لا تقتصر على الشاشة، بل تمتد إلى حياتهما اليومية والأحداث الخاصة، كما سيتناول لحظاتهما الفنية المشتركة والدعم أو الغياب الذي قدمه أشرف في مسيرة ابنته في عالم التمثيل، ويكشف عن تفاصيل آخر ظهور فني جمعهما.

هل رفض أشرف عبد الغفور دخول ريهام التمثيل ؟



وفي تصريح سابق أوضح عن رايه في عدم دخولها لمجال التمثيل وقال: "كل ما في الأمر هو أنها عندما أفصحت عن رغبتها في دخول مجال الفن، كانت لا تزال في مرحلة الدراسة، ومازال أمامها عامين لإتمام دراستها، فخشيت أن يعطلها التمثيل عن دراستها، وذلك لعلمي بأن الفن مهنة شاقة، فكان الأمر مجرد تأجيل وليس رفضًا وهي بالطبع انصاعت لرغبتي عن اقتناع تام"



وتابع: "موهبة ريهام هي التي جعلتها تثبت نفسها وتصبح فنانة لها ثقل، ونجاحها ليس لأنها ابنتي، بل أن اسمي أضرها ولم ينفعها، وأسلوبها في اختيار الأعمال يشبه أسلوبي تمامًا، فهي لا تقدم إلا ما تقتنع هي به أولًا، وترفض العديد من الأدوار التي تعرض عليها ولا تقبل أبدًا بأن تكرر نفسها"

وأضاف: "أستطيع أن أقول أن هذا يرجع لعامل الوراثة، وهذا ربما أضرها وجعل أعمالها قليلة، فهي لا تقدم سوى عمل يترك علامة قوية وراسخة، كما أنها شديدة التدقيق في الاختيار وهذا يجعل الفنان يظل بمنزله فترات أطول بعيد عن العمل

في أحدث ظهور للنجمة ريهام عبدالغفور في مهرجان العلمين للدراما، حضرت برفقة والدها، الفنان أشرف عبدالغفور. وكانت ريهام تألقت بفستان باللون الوردي بأسلوب الباربي، حيث تجاوبت مع وسائل الإعلام بعفوية.

وفي لقاء مع "ET بالعربي"، أعربت ريهام عن رغبتها في العمل مع والدها في عمل فني، معربة عن رغبتها في أداء دور مراته. وردًا على ذلك، قال أشرف بروح فكاهية: "لكن إذا كان الأمر كذلك، فسأحلق لي ذقني".

وفي مقابلة أخرى على برنامج "واحد من الناس"، أكد أشرف عبدالغفور فخره وسعادته بتقديم ريهام لأدوار فنية متميزة، مشيدًا بتمسكها بأدوار تحمل قيمًا فنية، وأشار إلى أنه لا تسعى للشهرة السريعة. وردًا على تصريحه السابق بشأن ولادة ريهام كـ "غلطة"، أوضح أنه كان يعبر عن فترة زمنية استثنائية في حياتهم العائلية.

هذا وأكد أشرف أنه يحترم اختيارات ابنته الفنية ويشجعها على الابتعاد عن الأدوار التي لا تتناسب مع قيمها الفنية، مبرزًا عدم اكتراثهما بالشهرة السريعة.



آخر ظهور فني لهما سويًا



وشارك الفنان القدير اشرف عبد الغفور في مسلسل "رشيد" وهو من بطولة محمد ممدوح وباقة كبيرة من النجوم، أبرزهم: ريهام عبد الغفور، تامر نبيل، خالد كمال، حسن العدل، فيما يظهر صلاح عبد الله وهالة صدقي ضيفَي شرف، والعمل من إخراج مي ممدوح.