نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نجوم الفن والإعلام يودعون أشرف عبدالغفور بكلمات مؤثرة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - ودع عدد كبير من نجوم الفن والإعلام في مصر الفنان الراحل أشرف عبدالغفور، الذي توفي منذ ساعات قليلة بعد تعرضه لحادث سير على طريق مصر أسكندرية.

كلمات النجوم والإعلاميين:

كتب الإعلامي عمرو الليثي:" ‏رحم الله أستاذنا الفنان القدير.. وفاة الفنان ‎أشرف عبد الغفور عن عمر ناهز 81 عامًا بعد تعرضه لحادث سير".

وقالت أسما إبراهيم: "‏إنا لله وإنا إليه راجعون وداعا الفنان الكبير أشرف عبد الغفور خبر صادم ربنا يصبرك يا ريهام ويصبر أهلة".

وكتب عصام السقا قائلا: "وفاة الفنان أشرف عبد الغفور

إنا لله وإنا إليه راجعون".

ونعي محمد هنيدي الفنان الراحل وكتب:" ‏البقاء لله في الاستاذ اشرف عبد الغفور وربنا يصبر عائلته ويغفرله يارب"

وبكلمات مؤثرة وحزينة ساندت شريهان ابنة الفنان الراحل وكتبت:" إنا لله وإنا إليه راجعون في قيمة وقامة إنسانية وفنية كبيرة الفنان المحترم ‎ أشرف عبد الغفور أتقدم بخالص العزاء أولًا إلى قرة عين والدها المغفور له بإذن الله الفنانة الرائعة غاليتي ‎ريهام عبد الغفور وإلى جميع أفراد أسرته الكريمة وجميع زملائه وأصدقائه وأحبائه.. داعية الله أن يتغمده بواسع رحمته وأن يلهم ذويه الصبر والسلوان.

وقال يوسف الشريف:" انا لله وانا اليه راجعون.

البقاء والدوام لله الاستاذ اشرف عبد الغفور في ذمة الله ربنا يرحمة ويغفر له ويسكنه فسيح جناته".

وكتب خالد النبوي:" ‏خالص العزاء في رحيل الفنان الكبير أشرف عبد الغفور.. خالص العزاء للعزيزة الغالية ريهام عبد الغفور وكل العائلة.. ربنا يرحمه ويلهمكم الصبر".

وقال أمير كرارة:" إنا لله وإنا إليه راجعون

الفنان الكبير أشرف عبد الغفور في ذمة الله".

وكتب أحمد السقا:" إنا لله وإنا إليه راجعون

الفنان القدير أشرف عبد الغفور فى ذمة الله. ربنا يرحمك ويسكنك فسيح جناته.

نسألكم الفاتحة والدعاء".

الحالة الصحية لزوجة أشرف عبدالغفور:

وفي سياق آخر كشف الفنان أشرف زكي، نقيب المهن التمثيلية، عن نجاة زوجة الفنان أشرف عبد الغفور، من حادث سير أليم أودى بحياة زوجها، قبل قليل، في مدينة السادس من أكتوبر.

وقال الفنان أشرف زكي، إنّه يتواجد في مستشفى الشيخ زايد التخصصي حاليًا، لإنهاء إجراءات خروج جثمان أشرف عبد الغفور، فضلًا عن الاطمئنان على حالته زوجته، التي تتلقى الرعاية الطبية حاليًا.

آخر أعمال أشرف عبد الغفور:

ويعتبر مسلسل رشيد آخر أعمال أشرف عبد الغفور، وشارك محمد ممدوح في بطولة مسلسل رشيد باقة كبيرة من النجوم، أبرزهم: ريهام عبد الغفور، تامر نبيل، خالد كمال، حسن العدل، فيما يظهر صلاح عبد الله وهالة صدقي ضيفَي شرف، والعمل من إخراج مي ممدوح وحصل المسلسل على نسبة مشاهدة عالية بسبب قصته خلال الماراثون الرمضاني لعام 2022.