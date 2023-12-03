نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل| غدًا تشييع جثمان الراحل أشرف عبد الغفور في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - رحل عن عالمنا منذ قليل، الفنان القدير أشرف عبد الغفور، عن عمر يناهز 81 عامًا عقب تعرضه هو وزوجته لحادث سير مروع ضخم بالشيخ زايد، وعلى أثره تم نقل جثمانه إلى مشرحة إحدى المستشفيات في منطقة الشيخ زايد، وفور وقوع الحادث، تم نقل زوجته إلى العناية المركزة نظرًا لخطورة حالتها الصحية.

ومن المقرر أن تشييع جثمان الراحل أشرف عبد الغفور من مسجد الشرطة في منطقة الشيخ زايد، غدًا الاثنين، عقب صلاة الظهر، وسيكون الدفن بمقابر العائلة بالفيوم.

وكشف الفنان أشرف زكي، نقيب المهن التمثيلية، عن نجاة زوجة الفنان أشرف عبد الغفور، من حادث سير أليم أودى بحياة زوجها، قبل قليل، في مدينة السادس من أكتوبر.



وقال الفنان أشرف زكي، إنّه يتواجد في مستشفى الشيخ زايد التخصصي حاليًا، لإنهاء إجراءات خروج جثمان أشرف عبد الغفور، فضلًا عن الاطمئنان على حالته زوجته، وتبين من الفحص بوجود كدمات ومازالت تتلاقى الرعاية الطبية حاليًا.

تفاصيل وفاة أشرف عبد الغفور

وكان، قد ورد بلاغ لأجهزة الأمن بوقوع حادث بطريق "القاهرة- الإسكندرية" الصحراوي، وبالإنتقال إلى مكان الحادث والفحص تبين وفاة الفنان أشرف عبد الغفور وإصابة زوجته، وحضرت سيارتي إسعاف ونقلتهما إلى المستشفى جراء الحادث.

كما تلقت النيابة العامة إخطارًا بالواقعة وطلبت تحريات الشرطة والاستعلام عن الحالة الصحية للمصابة، وجاري تجهيز تصريحات دفن جثمان النجم الراحل أشرف عبد الغفور.



الشركة المتحدة تنعي الفنان أشرف عبد الغفور

ونعت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية ببالغ الحزن والأسي الفنان الكبير أشرف عبد الغفور، وتتقدم المتحدة للخدمات الإعلامية والعاملين في قنواتها الإعلامية وإصداراتها وشركاتها، بخالص العزاء لأسرة الراحل، داعية الله أن يتغمده بواسع رحمته وأن يلهم ذويه الصبر والسلوان.

