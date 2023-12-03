نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر في ذكري ميلادها.. تعرف على مرض مديحة يسري في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تحل اليوم الأحد 3 ديسمبر، ذكرى ميلاد الفنانة مديحة يسري، التي ولدت في مثل هذا اليوم عام 1918، وتبنت قضايا مجتمعية مثيرة في معظم أفلامها، خاصة قضايا المرأة، وهي فنانة جميلة صاحبة مشوار سينمائي طويل امتد أكثر من سبعين عاما، كانت محظوظة في بداية حياتها حين اختيرت ملكة الأناقة وهى طفلة، ثم اختيارها ضمن أجمل 10 نساء في العالم.

ويعرض لكم دوت الخليج الفني في السطور التالية مرض الفنانة مديحة يسري..

مرض مديحة يسري

دخلت مديحة يسري للعناية المركزة، نتيجة لارتفاع ضغط الدم، والذي يصاحبه بعض الأعراض، ومع تقدمها في العمر، عانت يسري قبل وفاتها من هشاشة العظام، وتسببت هشاشة العظام في إصابة سمراء النيل بشرخ في الظهر، الذي جعلها تعاني من آلام شديدة، وأفقدها القدرة على الحركة قبل الوفاة.ونتيجة لارتفاع ضغط الدم والتقدم في العمر، أصيبت مديحة يسري بمشكلات صحية خطيرة بالكلى، أدت إلى حدوث خلل بوظائفها، ما تسبب فيه أصابتها بمرض "الوذمة الرئوية"، أي المياه على الرئة، نتيجة لإصابتها بقصور في وظائف الكلى، وأصيبت الفنانة الراحلة بهبوط حاد في الدورة الدموية في الأيام الأخيرة لها.

نبذة عن مديحة يسري

ولدت هنومة حبيب خليل علي الشهيرة بـ " مديحة يسري" 3 ديسمبر 1918، تعتبر هي وفاتن حمامة الممثلتان الوحيدتان اللتان مثلتا مع أربعة من نجوم الغناء في مصر، وهم محمد عبد الوهاب، وفريد الأطرش، ومحمد فوزي، وعبد الحليم حافظ، ولديها ابن وحيد وهو عمرو محمد فوزى، تزوجت مديحة يسري أربع مرات: محمد أمين، محمد فوزي، أحمد سالم، إبراهيم سلامة الراضي، قررت اعتزال المجال الفني في عام 2012، وكان آخر أعمالها في عام 2004 مسلسل «قلبي يناديك» مع الفنانة داليا البحيري، توفيت في الساعات الأولى من صباح يوم الأربعاء الموافق 30 مايو عام 2018م في مستشفى المعادي العسكري بالقاهرة، بعد صراع طويل مع الأمراض المصاحبة للشيخوخة.

اخر اعمال مديحة يسري

ويذكر ان الفنانة مديحة يسرى قد قدمت خلال مشوارها الفني الذي امتد 70 عاما ما يزيد على 100 فيلم، منها لحن الخلود، انى راحلة، الخطايا، الجنس اللطيف، غرام بدوية ، آه من الرجالة، ابن الحداد، الأفوكاتو مديحة، بنات حواء، فاطمة وماريكا وراشيل وكان آخر ظهور سينمائي لها في فيلم "الإرهابى" عام 1994، أمام الفنان عادل امام.