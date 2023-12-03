عاجل..مصادر صحفية تؤكد عدم إصابة أشرف عبد الغفور في الحادث الأليم الذي تعرض له

القاهرة - محمد ابراهيم - رحل عن عالمنا منذ ساعات قليلة الفنان أشرف عبد الغفور وذلك عن عمر ناهز 81 عاما بعد تعرضه لحادث سير على طريق مصر اسكندرية الصحراوي أدى إلى وفاته، بعد نقله لمستشفى الشيخ زايد التخصصي هو وزوجته.

وكشفت مصادر صحفية للفجر الفني تفاصيل الحادث الأليم الذي تعرض له الفنان أشرف عبد الغفور حيث أكدت المصادر أنه كان متجها وهو وزوجته لزيارة ابنته ريهام عبد الغفور وكان يسير على الموقع الشهير الـ GBS، قامت سيارة بصدمه من الخلف.

وتابعت المصادر أن الفنان أشرف عبد الغفور لم يتعرض لإصابات واضحة لكنه من الواضح أنه توفى إثر الصدمة، ومن المقرر انتظار تقرير الوفاة، للتأكيد على السبب في الوفاة.

ونعى الفنان القدير إيهاب فهمي- رئيس المركز القومي للمسرح والموسيقى والفنون والشعبية؛ الفنان القدير أشرف عبد الغفور؛ الذي وافته المنية مساء اليوم الأحد الموافق ٣ ديسمبر ٢٠٢٣.

يذكر أن المسرح شهد أولى الخطوات الفنية للفنان أشرف عبد الغفور، حيث قدم العديد من المسرحيات منها؛ «جلفدان هانم»، «سليمان الحلبي»، «ثلاث ليال»، «مصرع جيفارا»، «وطني عكا»، «النار والزيتون»، «الملك لير».

كما اشتهر بتقديم العديد من الأعمال الدرامية والتاريخية منها؛ "محمد رسول الله"، "هارون الرشيد"، "الإمام مالك"، "عمر بن عبد العزيز"، "حضرة المتهم أبي"، "الرحايا"، "جبل الحلال"، ”القاهرة والناس"، "يتربى في عزو"، "فارس بلا جواد".

بالإضافة إلى مشاركته في عروض أوبريت «الليالي المحمدية»، وحلقات برنامج «أسماء الله الحسنى».