نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر صفاء جلال تنعي وفاة أشرف عبد الغفور في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - نعيت الفنانة صفاء جلال الفنان القدير الراحل أشرف عبد الغفور، والذي وافته المنية مساء أمس بعد تعرضه للحادث سير فور وصوله إلى المستشفى توفاه الله.

ونشرت نعيا للراحل قائلة “البقاء لله ربنا يرحمه ويغفر له ويسكنه فسيح جناته”

الفنان القدير الراحل أشرف عبد الغفور

آخر أعمال الفنانة صفاء جلال

من جانب آخر كانت آخر أعمال الفنانة صفاء جلال مسلسل “ ورق التوت ” الذي عرض في الفترة الأخيرة وحقق نجاحًا ساحقًا وحقق دوره نجاحًا كبيرًا.

أبطال مسلسل “ ورق التوت”

شارك في بطولة مسلسل ورق التوت الفنان شريف سلامة، الفنانة أسماء جلال، الفنان خالد أنور، الفنانة ثراء جبيل، الفنانة آية سليم، الفنانة القديرة سلوى عثمان، الفنان القدير جمال عبد الناصر، الفنان نور النبوي، الفنان عمرو صالح، الفنانة القديرة سلوى محمد على، الفنانة صفاء جلال، الفنان محمد كيلانى، الفنانة سمر علام، الفنان تميم عبده، الفنان معتز هشام، سما إبراهيم، مصطفى منصور، يارا جبران، تامر مجدى، محمد ناصر، رضوى جودة، يوسف الاسدى، تقى حسام