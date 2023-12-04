قريبًا.. محمد لطفي يشارك البرومو الرسمي لـ أبو نسب

القاهرة - محمد ابراهيم - شارك الفنان محمد لطفي البرومو الرسمي لفيلمه الجديد أبو نسب بطولة الفنان محمد إمام،والنجمة ياسمين صبري، وذلك عبر حسابه الشخصي على موقع الصور والفيديوهات إنستجرام.





وعلق لطفي على برومو فيلم أبو نسب قائلًا: " قريبًا بجميع دور العرض".





البرومو الرسمي لـ أبو نسب





وظهر خلال الإعلان التشويقي محمد إمام وهو يعاني من الزواج من الفنانة ياسمين صبري، حيث إن والدها الذي يلعب دوره الفنان ماجدالكدواني يكون رجل مافيا، ويرفض زواج ابنته بسهولة ويُسر، فيخضع محمد إمام للعديد من الاختبارات التي توضح مدى استحقاقه الزواجمن ابنته.





أحداث فيلم "أبو نسب"

"أبو نسب" فيلم كوميدي يدور حول شخصية طبيب أطفال والذي يجسد شخصيته محمد إمام، ويتزوج من ياسمين صبري، وتجسد وفاءعامر دور والدة زوجته، ويدخل في العديد من الصرعات بسبب أزمة النسب، والمشاكل التي تحدث بين العائلات بسبب هذا الأمر.

أبطال فيلم أبو نسب

"أبو نسب" من بطولة النجم محمد عادل إمام والفنانة ياسمين صبري، ويعد هذا العمل التعاون الثالث بينهم فى السينما، بعدما قدما سويًافيلمي "جحيم في الهند" عام 2016 و"ليلة هنا وسرور" عام 2018، وحققا نجاحًا هائلًا، ويضم العمل عدد كبير من النجوم أبرزهم "ياسمين صبري، ماجد الكدواني، وفاء عامر، هالة فاخر، ماجد المصري، محمد لطفي"، بالأضافة لعدد آخر من نجوم الوسط الفني، وهومن تأليف أيمن وتار وإخراج رامي إمام.





شمال إجباري





ويواصل الفنان محمد لطفي خلال هذه الفترة تصوير مشاهده في مسلسله الجديد شمال إجباري، والذي من المقرر عرضه في الموسمالرمضاني المقبل 2024.









أبطال مسلسل شمال إجباري









ويشارك بالمسلسل كلًا من محمد لطفي وراندا البحيري وصلاح عبد الله وعماد رشاد ولبني ونس وهايدي رفعت وإيمي سالم وأحمد عزميوحسن عبد الفتاح وسمسم شهاب وعلاء زينهم ومحمود فارس وابرام سمير وأحمد عزمي ومصطفي الغيطاني وتريلر آلاء أبو العز ومنتجفني رأفت حسن، وتأليف خالد الغيطاني وإخراج محمد خضري وإنتاج شركة ديكوباج نبيل القاضي وجاري الاتفاق مع باقي أبطالالعمل.









وكوكبة من الشباب الواعد منهم محمد السني وميرا الموجي ومهرة مدحت ومريم سرحان ونهي رأفت واوزوريس وإسلام عماد ودعاء حاتموعبده الخولي.





تفاصيل مسلسل شمال اجباري





ويتميز مسلسل شمال إجباري بالطابع الاجتماعي ويتم تحضيره لموسم الرمضاني المقبل ٢٠٢٤.