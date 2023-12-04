أحمد سعد من داخل الطائرة في أحدث ظهور له (صور)

القاهرة - محمد ابراهيم - شارك النجم أحمد سعد جمهوره مجموعة من الصور من داخل الطائرة، وذلك عبر حسابه الرسمي على موقع الصور والفيديوهات إنستجرام.



وعلق على الصور قائلًا: “السماء فوق والأرض تحت والسلام في الداخل”.





https://www.instagram.com/p/C0Z1RNYrw7F/?utm_source=ig_web_copy_link

حفل روائع السنباطي





وكان قد شارك النجم أحمد سعد في حفل "روائع السنباطي" ضمن فعاليات "موسم الرياض" على مسرح أبوبكر سالم، ويشهد الحفل مشاركة نجوم الغناء البارعين في الوطن العربي، برعاية المستشار تركي آل الشيخ رئيس الهيئة العامة للترفيه، وذلك في مساء أمس الخميس.

وقدم أحمد سعد أغنية "يالعبة الأيام" للفنانة وردة الجزائرية خلال فقرته في حفل "روائع السنباطي"، حيث أبدع بأداءه وارتدى بدلة سوداء،وشهدت إستحسان أحمد سعد وتفاعلًا حيويًا من الحضور الذين قاموا بالتصفيق بشكل فوري عند انتهاء الأداء.





آخر أعمال أحمد سعد





وكانت آخر أعمال أحمد سعد أغنية “يا ليالي” التى غناها برفقة النجمة روبى، وهى الأغنية التى تجمع بينهما لأول مرة، من كلمات فلبينو،وألحان أحمد طارق يحيى، وتوزيع موسيقى أحمد طارق يحيى واسماعيل نصرت، وميكس وماستر هانى محروس، ومن إخراج أحمد عبدالواحد.





كلمات الاغنية:





يا حبيبي

خلصت معاك ألاعيبي

انت جميل وانا عيبي عيبي

بضعف قصاد الجمال الجمال





يا جماله

قلبي الصغنن ماله

شقلبت طبعه وحاله وماله

متساق وراك رحال رحال





يا ليالي اعذري استعجالي

ده الغالي عالقمر وندالي

غنالي غنوة حبيبي ورقصت معاه





يا ليالي الحلو فوق في العالي

وندالي والدنيا فرفشهالي

غنالي غنوة حبيبي ورقصت معاه





على بابك

واقف قتيل على بابك

انا تحت امر جنابك مالك

ليه في الدلع استاذ استاذ





على بالي

ما تروحش يوم من بالي

اسمك ده بالنسبالي عالي

وحفظته صم خلاص وخلاص





يا ليالي اعذري استعجالي

ده الغالي عالقمر وندالي

غنالي غنوة حبيبي ورقصت معاه





يا ليالي الحلو فوق في العالي

وندالي والدنيا فرفشهالي

غنالي غنوة حبيبي ورقصت معاه

