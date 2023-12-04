أمينة خليل تخطف الأنظار بالأسود من أحدث جلسة تصوير لها (صور)

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أحمد جودة - القاهرة - خطفت النجمة أمينة خليل، أنظار متابعيها، عبر حسابها الرسمي على موقع الصور والفيديوهات إنستجرام، حيث شاركت صور من أحدث جلسة تصوير خضعت لها.





إطلالة أمينة خليل





وظهرت أمينة في الصور مرتدية جيبه باللون الأسود مع جاكت كلاسيك أسود، وإعتمدت تسريحة شعر مميزة حيث رفعت شعرها كذيلحصان، ومن الناحية الجمالية فوضعت مكياج هادئ يبرز جمال ملامحها.







أمينة خليل تكسف كواليس شخصيتها في فيلم شماريخ





كشفت أمينة خليل عن كواليس مشاركتها في فيلم شماريخ، وذلك خلال المؤتمر الصحفي، الذي أقيم بحضور أبطال العمل، على هامشفعاليات مهرجان البحر الأحمر السينمائي.

وقالت ‘أمينة’، إن شماريخ ووش في وش، تجربتين مختلفتين تمامًا وصورناهم في نفس التوقيت، لأن وش في وش، صورناه داخل لوكيشنواحد، بينما شماريخ صورناه في أماكن مختلفة وحقيقية، وهو الأمر الذي كان من أكثر عناصر الجذب بالنسبة لي في هذه التجربة، حققتحلمي بتقديم الأكشن في فيلم شماريخ، حيث أنني لم أقدم هذه النوعية من قبل'.





واضافت ‘خليل’، قدمت أكشن بسيط في لص بغداد مع محمد إمام، وعندما قرأت السيناريو لم أستطع تصنيفه، حيث وجدت به مشاهددراما ورومانسي وحركة، ولكني كنت سعيدة، لأن هذا الأمر يعطي الممثل مساحة كبيرة للإبداع، استسلمت للدور، وتدربت على الأكشن،ولكن التركيز لم يكن على حركات الضرب، بل كنت أتدرب على كيفية الحركة حتى لا أتعرض لأي إصابة، كما أنني كنت حريصة على الخروجمن القالب الذي اعتاد الجمهور أن يراني به.





قصة فيلم شماريخ

تدور الأحداث حول الابن غير الشرعي- (رؤوف)- الذي يطمح في اعتراف والده تاجر المخدرات (سليم أهل) به، فيعمل معه ويساعده فيأعماله القذرة، ويكلف بمهمة اغتيال بعض الأشخاص، وعندما يأمره والده بالتخلص من (أمينة)- ابنة أحد أعدائه السابقين، يجد نفسه فيموقف صعب، وغير قادر على استكمال مهمته، بل يساعدها على الهروب من براثن والده - قاسي القلب، وتتطور الأمور عندما يقع في حبها.





أبطال فيلم شماريخ

ويعرض الفيلم للجمهور في السينمات، يوم 7 ديسمبر المقبل، ويشارك في بطولته آسر ياسين، أمينة خليل، خالد الصاوي، آدم الشرقاوي،مصطفى درويش، وسالي حماد، وعدد من ضيوف الشرف منهم محمد ثروت وهدى المفتي، والعمل من تأليف وإخراج عمرو سلامة، وإنتاجشركة Sea-Cinema لـ أحمد فهمي وهاني نجيب.