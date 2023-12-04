نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر القبض على السائق المُتسبب في وفاة الفنان أشرف عبد الغفور في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - ألقت الأجهزة الأمنية القبض على السائق المسبب في حادث وفاة الفنان أشرف عبد الغفور وإصابة زوجته على طريق "القاهرة - الإسكندرية الصحراوي" من قبل الأجهزة الأمنية، وتم حجز السيارة، ويتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وتلقت غرفة عمليات المرور بلاغًا عن وقوع حادث مروري فوق الطريق المشار إليه بعد التحقيق والفحص، وتأكد أن الفنان أشرف عبد الغفور وزوجته كانا في المركبة، وكان الحادث سببا في وفاة أشرف عبد الغفور بعد إصابته وإصابة زوجته بجروح خطيرة، نُقلا إلى المستشفى وتوفي الفنان الكبير متأثرًا بإصابته.

وتم نقل الفنان أشرف عبد الغفور الذي فارق الحياة فورًا إلى ثلاجة مستشفى الشيخ زايد بناءً على قرار النيابة المختصة، وتم تحرير محضر حادث الوفاة، حيث بدأت النيابة في إجراء التحقيقات الضرورية.

وفاة الفنان أشرف عبد الغفور

من المقرر أن يتم تشييع جنازة الفنان الراحل ظهر غدا الإثنين من مسجد الشرطة بالشيخ زايد.

الفنان أشرف عبد الغفور

ولد الفنان أشرف عبد الغفور، في 22 يونيو 1942م، بمدينة المحلة الكبرى، وحصل على دبلوم المعهد العالي للسينما، وشغل منصب نقيب المهن التمثيلية السابق، وقدم أكثر من 300 عمل فني ما بين السينما والمسرح والتليفزيون، واشتهر بالأعمال الدينية والتاريخية والتي تجاوز عددها ال100 عمل منها أدواره في مسلسلي "محمد رسول الله"، و"الإمام مالك"، وتجسيده لشخصية "سعيد بن جبير" في مسلسل "عظماء في التاريخ"، وشخصية الخليفة العباسي "موسى الهادي" في مسلسل "مسلسل هارون الرشيد"، ودور سلطان العلماء العز بن عبد السلام فى مسلسل “أئمة الهدى”