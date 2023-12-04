ليلى علوي ناعية أشرف عبدالغفور: "صدمة جديدة يعشها الفن"

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أحمد جودة - القاهرة - نعت النجمة ليلى علوي وفاة الفنان القدير الراحل أشرف عبدالغفور، الذي وافته المنية مساء اليوم بعد تعرضه للإصابة بحادث سير، حيث نشرت صورة له، عبر حسابها على موقع الصور والفيديوهات إنستجرام.





وعلقت على الصورة قائلة: “صدمة جديدة بيعيشها الفن في رحيل الفنان القدير أشرف عبد الغفور نقيب الفنانين السابق…إنا لله وإنا إليه راجعون الله يرحمه ويسكنه فسيح جناته ويصبر كل أهله وحبايبه”.





وتابعت: “وخالص عزائي لابنته الفنانة الجميلة ريهام عبد الغفور وربنا يصبرها على مصابها الكبير”.





أعمال ليلى علوي





تنتظر الفنانة ليلى علوي، طرح فيلمها الجديد آل شنب، والذي كان ينتظر عرضه في أكتوبر الماضي، بمهرجان الجونة السينمائي، قبل أنيتم تأجيل المهرجان بسبب الحرب على غزة.

فيلم "آل شنب" بطولة ليلى علوى، لبلبة، سوسن بدر، أسماء جلال، هيدى كرم، محمود البزاوى، خالد سرحان، على الطيب، ابتهال الصريطى، حسن مالك، سلافة غانم، نورين أبو سعدة، أحمد عصام، هبة يسرى، تأليف أحمد رؤوف وإسلام حسام وإخراج أيتن أمين.

ويضم فريق عمل الفيلم مدير التصوير جلال الزكي، مصممة ملابس ناهد نصر الله، مهندسة الديكور ياسمين عاطف شهيرة ناصف، منتجفنى أحمد عبدالله، بروديوسر رشا جودت، مخرج منفذ سارة كريم، مونتاج خالد معيط، ومهندس صوت مصطفى شعبان.





أعمال الفنان أشرف عبد الغفور

من جانب آخر كانت آخر أعمال الفنان أشرف عبد الغفور مسلسل “ رشيد ” الذي عرض في السباق الرمضاني الماضي برفقة نجلته الفنانة ريهام عبد الغفور والفنان محمد ممدوح وحقق للمسلسل نجاحًا ساحقًا.

أبطال مسلسل “ رشيد”

شارك في المسلسل العديد من الفنانين أبرزهم الفنان محمد ممدوح، الفنان سيد رجب، الفنان صلاح عبدالله، الفنان خالد كمال، الفنانةهالة صدقي، الفنانة ريهام عبد الغفور، الفنان تامر نبيل، الفنان حسن مالك، والفنان محسن منصور. المسلسل من إخراج مي ممدوح،وتأليف وسام صبري.



