بكلمات مؤثرة.. أحمد التهامي ينعي أشرف عبد الغفور

القاهرة - محمد ابراهيم - نعى الفنان أحمد التهامي النجم الراحل أشرف عبد الغفور بكلمات مؤثرة، حيث شارك جمهوره بمنشور من خلال حسابه الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "انستجرام".

وأرفق بالمنشور تعليق قال فيه:" البقاء لله الفنان الخلوق ونقيب المهن التمثيلية سابقا ووالد الفنانة ريهام عبد الغفور الفنان الكبير أستاذ أشرف عبد الغفور في ذمة الله، كل العزاء وتمنياتي بالصبر للفنانة والأخت والزميلة والنجمة ريهام عبد الغفور ربنا يصبرك على فراقك".



سبب وفاة أشرف عبد الغفور



حيث تعرض أشرف عبد الغفور خلال الساعات القليلة الماضية لحادث سير مروع، حيث تصادمت سيارته أمام كومباوند ماونتن فيو في طريق مصر إسكندرية الصحراوي، الأمر الذي جعله ينتقل إلى مستشفى زايد التخصصي برفقة زوجته، التي كانت معه في السيارة، ولكن نجت من الموت، ليكون للقدر كلمة أخرى، ويرحل أشرف عبد الغفور عن عالمنا.



تعرف على موعد ومكان جنازة أشرف عبد الغفور

وعلى صعيد، تستعد أسرة الفنان أشرف عبد الغفور لتشييع جثمانه من مسجد الشرطة في منطقة الشيخ زايد، غدًا الاثنين، عقب صلاة الظهر، وسيكون الدفن بمقابر العائلة بالفيوم.

ونعى عدد كبير من الفنانين أيضًا أشرف عبد الغفور عبر مواقع التواصل الاجتماعي ابرزهم: الفنانة ريهام عبد الغفور، شيكو، فيفي عبده، دياب، هنا شيحة، هبة مجدي، تامر شلتوت، روجينا، داليا البحيري، إياد نصار، إيناس عز الدين، ميرفت أمين وغيرهم من الفنانين.