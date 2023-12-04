مفيدة شيحة تحتفل بحفل خطوبة ابنتها

القاهرة - محمد ابراهيم - احتفلت مؤخرًا الإعلامية مفيدة شيحة بحفل خطوبة نجلتها منة على شاب من خارج الوسط الفني، وعبرت مفيدة عن سعادتها عبر حسابها على “إنستجرام”.

فقد نشرت الإعلامية مفيدة شيحة عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات “إنستجرام”، بعض من صور من حفل خطوبة نجلتها منة،وعلقت عليها قائلة: “اكتشفت الفترة اللي فاتت أن الاختيار التاني هو الأفضل والأنضج والأقوى والأنجح وهو ده اللي شجعت بنتي عليه، أنا فرحانة أوي بيكم يا حبايبي وبإن بقى عندي ابن، علمتوني أن الحب الحقيقي ملوش حدود”.

بعد حفل خطوبتها..أبنة مفيدة شيحة تعبر عن سعادتها

كما أعربت العروس نجلة الإعلامية مفيدة شيحة “منة”، عن سعادتها بعد حفل خطوبتها، حيث كتبت عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات “إنستجرام”: “لم يكن حبك مثل السقوط.. كان مثل العودة إلى المنزل أخيرًا 23-11-2023 خطوة واحدة أقرب.. بحبك”.