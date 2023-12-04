سناء منصور: مفيد فوزي سبب حذف أم كلثوم أغانيها من الإذاعات

القاهرة - محمد ابراهيم - بدأت منذ قليل فعاليات ندوة تكريم المحاور الراحل مفيد فوزي بمركز الكاثوليكي والذي تحل ذكري وفاته اليوم يتوافد عدد من نجوم الفن والإعلام.

أبرز الحاضرين للندوة

و كان أبرز الحاضرين للندوة وهي الإعلامية سناء منصور والتي تحدثت عن المحتوى الراحل مفيد فوزي وزوجته قائلة " مفيد فوزي كان سببًا إلي دخولي الإذاعة وهو من علمني كثيرًا، كنت أجلس أمامه أري أن الأسئلة الذي يعدها اسئلة سهلة، ولكن عندما نبدأ بمحاورة الضيوف أجد اعتقادي خطأ، وبسبب هذه الأسئلة طلبنا البوليس الحربي.

و أضافت أن سبب أن كوكب الشرق الراحل أم كلثوم حذفت جميع أغانيها من الإذاعات المصرية كان سببها هو مفيد فوزي.

حرص عدد آخر من الفنانين والفنانات والإعلاميين على الحضور وعلى رأسهم نجلته حنان فوزي والفنانة القديرة نبيلة عبيد والفنانة عبير منير والإعلامي والكاتب محمد الغيطي و نقيب الصحفيين خالد البلشي و الفنانة دنيا عبد العزيز وغيرهم