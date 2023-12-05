نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بعد مواساتها لريهام عبد الغفور.. الموت يفجع وفاء عامر في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلنت داليا عامر شقيقة الفنانتين وفاء عامر وآيتن عامر عن وفاة زوج شقيقتهما نجلاء، وذلك عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

وكتبت داليا معلقة: إنا لله وإنا اليه راجعون زوج أختي نجلاء في ذمة الله، برجاء الدعاء أثابكم الله.

كما قامت الفنانة وفاة عامر بنعي زوج شقيقتها نجلاء عبر حسابها الخاص على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، حيث كتبت قائلة: لا حول ولا قوة إلا بالله.

وفاء عامر تواسي ريهام عبد الغفور



يشار إلى أنه حرصت الفنانة وفاء عامر على حضور جنازة الفنان الراحل أشرف عبد الغفور ومواساة ابنته ريهام عبد الغفور والذي رحل عن عالمنا مساء أمس الأحد في حادث سير مروع بالشيخ زايد على طريق مصر إسكندرية الصحراوي.

وقامت وفاء عبر حسابها الشخصي على موقع الصور والفيديوهات القصيرة انستجرام، بنشر صورة لخبر وفاة الفنان أشرف عبد الغفور، وعلقت قائلة: "يارب إنه كان من عبادك الطيبين المخلصين، صدمة كبيرة لكنها إرادة الله خالص العزاء للأسرة الفنية والزميلة العزيزة الفنانة ريهام عبد الغفور، الفاتحة".

وفاء عامر في رمضان 2024

وانضمت وفاء عامر، إلى طاقم عمل مسلسل "حق عرب" مع أحمد العوضي والذي يخوض به السباق الرمضاني المقبل 2024.

تدور أحداث مسلسل حق عرب، في إطار شعبي، حيث يتعرض بطل العمل للكثير من المغامرات، خلال أحداث العمل، ويحاول الخروج منها، وذلك في إطار الإثارة والتشويق، والعمل من تأليف محمود حمدان، ومن إخراج إسماعيل فاروق

آخر أعمال وفاء عامر

يذكر أن آخر أعمال وفاء عامر كان مشاركتها في الموسم الرمضاني الماضي لعام 2023 في مسلسل حضرة العمدة، وتدور أحداث مسلسل "حضرة العمدة" حول "صفية عارف الفارس" والتى تجسدها النجمة روبي، التي تفوز بمنصب العمدة، فى إحدى القرى التى تحمل اسم "تل شبورة" وهى قرية رمزية، وتواجه "صفية" انقسام القرية بين مؤيد ومعارض لتولي سيدة شابة فى أوائل الأربعينات منصبًا كان حكرًا على الرجال، ومن ثم تتصاعد الأحداث لتواجه كل تحديات الواقع، ومن خلال المسلسل يتم مناقشة قضايا اجتماعية واقعية كثيرة وكيفية إيجاد حلول لها أبرزها ختان الإناث، والهجرة غير الشرعية، وغسيل الأموال، وتجارة المخدرات وغيرها.

وضع الموسيقى التصويرية ورباعيات المسلسل الموسيقار شادى مؤنس، والمسلسل من تأليف الكاتب إبراهيم عيسى، وإنتاج مجموعة فنون مصر لمالكيها المنتجين ريمون مقار ومحمد محمود عبد العزيز، بالتعاون مع الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، والمخرج المنفذ محمد البساوي، ومن إخراج عادل أديب.