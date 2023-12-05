رقم 1.. رامي جمال يحتفل بتصدر "جيت متأخر" تريند يوتيوب

القاهرة - محمد ابراهيم - احتفل الفنان رامي جمال بتصدر أحدث أعماله الغنائية وهي أغنية "جيت متأخر" المركز الاول ضمن قائمة تريندات تطبيق الفيديوهات الشهير يوتيوب، وذلك عبر حسابه الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام.





أغنية جيت متأخر





وشارك جمال فيدو للأغنية عبر حسابه في إنستجرام وعلق عليه قائلًا: "جيت متأخر ترند رقم ١ علي يوتيوب بفضل ربنا وحبكم شكرا منقلبي ليكم".





فريق عمل أغنية “جيت متأخر”

والجدير بالذكر أن أغنية "جيت متأخر" هي من كلمات محمد مصطفى ملك، ومن ألحان محمود أنور، وتوزيع محمد ياسر، ومكس وماسترمحمد مجدي، وجيتار مصطفى نصر، وبيز جيتار: بيباوي.

كلمات أغنية "جيت متأخر" لـ رامي جمال

لا جيت متأخر ايوه خلاص مابقاش نافع روح بقا ليه راجع.. عايز ايه بتقولي وحشتك.

والمفروض انا اكون عارف لا تلاقيك فاضي قولت أراضيك.

مش كنت طيب قولتها يا حبيبي في وقتها كان ممكن احسها ده انا كنت في عرض كلمتين كانوا فارقوا شويتين ده انا بصفى في ثانيتين.

ما كنت قصادك وانت مشيت وقسيت جامد ايوه نصيب وارد.. يمكن خير بالعافيه طلعت بقلبي سليم فانا مش عايز اي كلام خالص قولتكتير مش كنت طيب قولتها يا حبيبي في وقتها كان ممكن احسها ده انا كنت في عرض كلمتين كانوا فارقوا شويتين ده انا بصفى فيثانيتين".





آخر حفلات الفنان رامي جمال

وفي سياق متصل يذكر أنه قد أحيا الفنان رامي جمال مؤخرًا حفلة "ليلة الدموع"، على مسرح بوليفارد سيتي ضمن حفلات موسم الرياض،بمشاركة رامي صبري، تامر عاشور، آدم، وقدم خلاله العديد من أغانيه المميزة منها "مات اللي فات، إزاي هنرجع، متكلمناش، حكايتنامنهية، هيبدأ يتكلم".