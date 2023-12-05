في هذا الموعد.. إليسا تحيي حفلا غنائيا في مهرجان "ميدل بيست" بالسعودية

القاهرة - محمد ابراهيم - تستعد المطربة إليسا لإحياء حفلتها الغنائية، ومن المقرر إقامتها ضمن فعاليات مهرجان ميدل بيست، الذي يقام في المملكة العربية السعودية في الفترة من 14 إلى 16 ديسمبر الجاري.

وفي نفس السياق، روج الحساب الرسمي "لروتانا لايف" عبر صفحتها الشخصية موقع التدوينات في منصة "أكس".

وتلتقي إليسا بجمهورها في الحفل مساء الخميس 14 ديسمبر، ومن المقرر طرح تذاكر الحفل عبر الموقع الإلكتروني للمهرجان.

ومن المقرر أن تقدم إليسا مجموعة من أغانيها المميزة التي يتفاعل معها الجمهور ومنها، "يامرايتي، مكتوبه ليك، عكس اللي شايفينها، حالة جب، فاكر، وأنا وحيدة، حب كل حياتي".

إليسا تدعم القضية الفلسطينية

وتواصل الفنانة إليسا في دعم القضية الفلسطينية وشعب أهالي غزة وكذلك موطنها لبنان، وقامت بتوجيه رسالة دعم إلى كل الصحفيين الذين يشاركون في تغطية أحداث الإبادة الجماعية التي شنتها قوات الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة، ووقوع مئات الضحايا منهم يوميًا.

ونشرت إليسا مقطع فيديو لـ لحظة سقوط صاروخ بالقرب من مراسل قناة إم تي في اللبنانية أثناء تغطيته للأحداث على الهواء مباشرة، وعلقت عبر حسابها على موقع التغريدات “أكس” قائلة: "الله يحمي كل الصحافيين والمراسلين ويرحم كل اللي استشهدوا في سبيل كلمة الحق وإيصال الحقيقة".

أغنية Beat

ويذكر أن آخر أعمال اليسا هى أغنية بتمايل على الـ Beat"، التي طرحتها منذ شهر تقريبًا، والأغنية طُرحت بطريقة الفيديو كليب، وذلك عبر موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب"، والأغنية من كلمات وألحان عزيز الشافعي ومن توزيع أمين نبيل ومن إنتاج روتانا، تم الترويج عن الأغنية منذ فترة عبر حسابات إليسا الرسمية عبر مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة