نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رمضان 2024.. يحيى الفخراني يكشف شخصيته في "عتبات البهجة" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن النجم الكبير يحيى الفخراني، عن دوره في مسلسله الجديد المأخوذ عن رواية "عتبات البهجة" ومن المقرر عرضه في شهر رمضان المقبل 2024.

وقال يحيى الفخراني في مداخلة هاتفية مع برنامج "في المساء مع قصواء"، الذي تقدمه الإعلامية قصواء الخلالي عبر قناة CBC: "المسلسل اجتماعي إنساني، عن علاقة جد بأحفاده، مع إسقاطات على أكثر من زمن، وأنا الذي أربي أحفادي في العمل".

وتابع: "المسلسل يتناول فكرة إن الناس في هذا السن نفسهم دائما يبتهجوا، ويقفوا عند عتبات البهجة".

وأستكمل حديثه قائلا: "المسلسل 15 حلقة، تم الانتهاء من كتابة 7 حلقات منها حتى الآن، ومضطرين نبدأ تصوير بدري تجنبا لضغط الموسم الرمضاني".

شخصية يحيى الفخراني في مسلسل عتبات البهجة

و يجسد النجم يحيى الفخراني في مسلسل "عتبات البهجة" شخص تخطى الخمسين من عمره، توفيت زوجته منذ خمس سنوات ويعيش بمفرده، رغم أن لديه ولدًا في المرحلة الجامعية، لكنه غير مهتم بوالده، وابنة متزوجه لا تسأل عنه، وسط حالة من الذهول في ظل وجود التكنولوجيا الحديثة التي تسببت في وجود فجوة زمنية بين الآباء والأبناء.

مسلسل عتبات البهجة

مسلسل "عتبات البهجة" للنجم يحيى الفخراني مكون من 15 حلقة، وهو أولى تجارب الفخراني في الدراما القصيرة، ومن المقرر تحديد موعد نهائي للتصوير خلال أيام.

ويعود النجم يحيى الفخراني إلى السباق الرمضاني من جديد بعد فترة غياب طويلة دامت لعامين، بعد آخر أعماله مسلسل "نجيب زاهى زركش"، الذى تم عرضه في شهر رمضان 2021.

أبطال مسلسل عتبات البهجة

والمسلسل الجديد للفنان الكبير يحمل اسم "عتبات البهجة"، وهو مأخوذ من رواية للكاتب إبراهيم عبدالمجيد، وسيناريو وحوار مدحت العدل، وإنتاج شركة العدل جروب للمنتج جمال العدل.