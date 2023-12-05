نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر كارول سماحة: "صعب نحتفل بالعيد وأهلنا في عزة بيذبحوا" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعربت الفنانة كارول سماحة، عن حزنها الشديد، بسبب الأحداث الجارية في غزة، وذلك من خلال تغريدة كتبتها عبر حسابها الرسمي على موقع التغريدات إكس تويتر سابقًا.

منشور كارول سماحة

وكتبت كارول قائلة: "العيد هذه السنة صعب... صعب نحتفل بوقت أطفالنا وأهلنا بـ غزة عم يتعرضوا لمدابح علنية قدام عيون العالم والكل ساكت”.





كارول سماحة تدعم الشعب الفلسطيني





وجهت الفنانة كارول سماحة رسالة إلى قوات جيش الإحتلال الإسرائيلي، وذلك عبر حسابها الرسمي على موقع التغريدات إكس تويتر سابقًا.





وكتب كارو في رسالتها قائلة: ""‏وحشية وإجرام ما إلهن مثيل.. استهداف المراسلين والصحفيين هو أكبر إثبات على حقارةالعدو الكاذب وكل محاولاته لقمع الحريات وإخفاء الحقيقة الله يرحم شهداء الحقيقة ويشفي كل الجرحى.





آخر أعمال كارول سماحة





ويذكر أن آخر أعمال الفنانة كارول سماحة أغنية "نسخة مني"، والاغنية من كلمات سليم عساف، وحازت الأغنية على إعجاب الجمهور،وتصدرت الأغنية الترند فور نزولها.





كلمات أغنية نسخة مني



وتأتي كلمات الأغنية كالتالي:

يمكن تتفاجأ بكلامي

رح قلك شو عم حس

آخر فتره علاقتنا

ما عادت حب وبس

يا نسخة مني

حبك قاتلني

بالدنيي مين بيحبك

قدي أنا

أنا ما بتخيل

حالي من دونك

وبطفي عيوني

ليعيشو عيونک

يا إنتَ إلي

يا عمري ما كون

رح ضل بقلبك أنا الأولى

نحنا روح بجسمين

قلب ومقسوم اتنين

منشبه بعضنا لدرجة

صرنا شخص بشخصين

يا نسخة مني

حبك قاتلني

بالدنيي مين بيحبك

قدي أنا

أنا ما بتخيل

حالي من دونك

وبطفي عيوني

تيعيشو عيونك

يا إنتَ إلي

يا عمري ما كون

رح ضل بقلبك أنا الأولى

أصلا ما في حدا بالدني حبك متلي

صوتك معي حارسني ما بيفارقني

في شي غريب حبيبي فيك معلقني

شوف العمر ما أجملو ونحنا سوا

أنا ما بتخيل

حالي من دونك

وبطفي عيوني

تيعيشو عيونك

يا إنتَ إلي

يا عمري ما كون