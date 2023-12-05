بالصور.. إلهام شاهين تثير الجدل من تونس

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 5 ديسمبر 2023 06:31 صباحاً - شاركت الفنانة إلهام شاهين، جمهورها بصورة جديدة لها عبر حسابها الخاص على إنستجرام ، من تونس.

وظهرت الهام شاهين بإطلالة راقية وجذابة وانيقة مرتدية شال تايجر وبنطلون أسود .

ومن الناحية الجمالية اعتمدت على وضع المكياج بلمسات البسيطة، وترك شعرها منسدلا على كتفيها.

وعلى هامش فعاليات مهرجان أيام قرطاج المسرحية نظمت إدارة المهرجان زيارة لقصر النجمة الزهراء بحضور النجمة المصرية الهام شاهين ، الاعلامية هالة سرحان ، المخرج الأمريكي روبرت ويلسون والاعلامي التونسي عماد دبور ، والكاتب الصحفي والمخرج المصري جمال عبد الناصر.

يعتبر قصر النجمة الزهراء هو أول معلم تاريخي يخضع للتسجيل ( التصنيف ) منذ حصول تونس علي استقلالها صدرة من درر العمارة العربية والاسلامية بتونس، وقد استغرق بناؤه ما يزيد عن عشرات ( 1911-1922) وقد اشترت الدولة التونسية هذا المعلم من ورثة البارون ديرنجي في نهاية عام 1989 وقررت تحويله الي مقر لمؤسسة ثقافية تعني بالموسيقي أطلق عليها اسم مركز الموسيقي العربية والمتوسطية.