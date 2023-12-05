نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر "جعيدي".. تفاصيل شخصية مصطفى غريب في "شمس الزناتي" لـ محمد إمام في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - انضم الفنان مصطفى غريب مؤخرًا لقائمة أبطال فيلم شمس الزناتي بطولة النجم محمد إمام، والفيلم من تأليف محمد الدباح وإخراج عمرو سلامة، ومن المقرر إنطلاق تصويره خلال الفترة المقبلة.





تفاصيل شخصية مصطفى غريب





ويجسد غريب خلال أحداث الفيلم شخصية جعيدي وهي نفس الشخصية التي قدمها الراحل إبراهيم نصر في فيلم شمس الزناتي للزعيمعادل إمام عام 1991.





تفاصيل فيلم شمس الزناتي





فيلم شمس الزناتي يعيد من خلاله محمد إمام تقديم فيلم والده، ولكن يعود خلال الأحداث بالزمن لمدة 15 عامًا، ويكشف كيف تكونت شلة الزناتي، وذلك في إطار أكشن تشويقي، يحمل العديد من المفاجآت.

أبطال فيلم شمس الزناتي





والفيلم ن بطولة محمد إمام، أمينة خليل، عمرو عبدالجليل، أحمد خالد صالح، أحمد داش، مصطفى غريب، طه دسوقي، وأحمد عبدالحميد،ومن تأليف محمد الدباح وإخراج عمرو سلامة.





أحدث أعمال مصطفى غريب



ومن ناحية أخرى، يشارك مصطفى غريب، مع النجم محمد إمام، أيضًا في فيلم “اللعب مع العيال”، بطولة أسماء جلال، باسم سمرة،بيومي فؤاد، ويزو، ومحمود السيسي، ومن تأليف وإخراج شريف عرفة، وإنتاج هشام عبدالخالق وآلاء لاشين، والفيلم من المقرر عرضه فيموسم عيد الأضحى المبارك لعام 2024.

وفي سياق آخر، يعرض لـ مصطفى غريب، حاليًا بالسينمات فيلم “العميل صفر”، بطولة أكرم حسني ومن تأليف وائل عبدالله وإخراج كريمالعدل، وشارك فيه بيومي فؤاد، محمد أوتاكا، فاطمة البنوي، إسماعيل فرغلي، منذر ريحانة تأليف وائل عبدالله وإخراج كريم عدل.

كما ظهر مصطفى غريب، مؤخرًا ضيف شرف في فيلم “وش في وش”، لـ محمد ممدوح، والذي ينافس حاليًا كذلك على صدارة شباكالتذاكر، ويشارك في بطولته أمينة خليل، بيومي فؤاد، أحمد خالد صالح، أنوشكا، وأسماء جلال، والعمل من تأليف وإخراج وليد الحلفاوي وإنتاج شركة Sea-Cinema لـ أحمد فهمي وهاني نجيب.





آخر أعمال مصطفى غريب





ويذكر أن آخر أعمال مصطفى غريب، مشاركته في الموسم الرمضاني الماضي من خلال مسلسل الكبير أوي، الجزء السابع، وحقق العملنجاحًا كبيرًا وقت عرضه، وشارك فيه محمد سلام، رحمة أحمد، هشام إسماعيل، حسين أبوحجاج، حاتم صلاح، وقدم خلال الأحداث دورالعترة ابن الكبير أحمد مكي.

كما شارك مصطفى غريب في فيلم "إبن الحاج أحمد" مع شيكو والذى انطلق في موسم عيد الفطر، ويشارك في بطولة الفيلم سيد رجب،رحمة أحمد، صبرى فواز، محمد لطفى، عايدة رياض، إسماعيل فرغلي، وهو فكرة عمرو سلامة، سيناريو وحوار محمد المحمدي وأحمد محيي، وشارك فى السيناريو فادى أبو السعود وإخراج معتز التونى.



