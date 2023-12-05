مسلسل عثمان مدبلج عربي الحلقة 139 .. أحداث غير متوقعة

مسلسل عثمان مدبلج عربي الحلقة 139

كما إنه سيتم عرض مسلسل عثمان مدبلج عربي الحلقة 139 كل يوم اربعاء وذلك في تمام الساعة الثامنة مساء، بتوقيت تركيا ويتم عرض الحلقة على قناة atv التركية، وتعرض في تمام الساعة الثامنة مساء بتوقيت مصر والتي تكون مترجمة باللغة العربية على قناة الفجر الجزائرية.

مقالات متعلقة

فيما يتم نقل مسلسل قيامة عثمان الموسم الخامس، من خلال موقع قصة عشق، ويتم عرض الحلقة كل يوم خميس من كل أسبوع، وتدور أحداث الموسم الخامس من المسلسل، حول الخلافة الإسلامية على يد المؤسس عثمان بن أرطغرل، أما عن القنوات الناقلة لمسلسل قيامة عثمان تكون على النحو التالي.

تردد قناة الفجر الجزائرية

القمر الصناعي: النايل سات

التردد: 12034.

الاستقطاب: أفقي .

معدل الترميز: 27500.

معدل تصحيح الخطأ: 3/4.

تردد قناة atv التركية

القمر الصناعي: النايل سات

تردد القناة: 10796

معدل الترميز: 27500

الاستقطاب: أفقي

معامل تصحيح الخطأ: 5/6

تردد قناة الفجر الجزائرية

القمر الصناعي: عرب سات

التردد : 11034.

معدل الترميز 27500.

معامل تصحيح الخطأ 5/6.

معدل الاستقطاب: عمودي.