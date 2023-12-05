نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الرئيس التنفيذي لديزني يكشف عن سبب تراجع أعمال مارفل مؤخرًا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - في أول تصريح له على ما تمر به ستديوهات مارفل حاليًا من أزمة قوية في تراجع الشعبية والايرادات، قال الرئيس التنفيذي لشركة ديزني بوب إيجر أنه على علم بالأسباب ويعمل على حلها.

ووفق ديد لاين، من رأي بوب إيجر، أن السبب الرئيسي وراء الأعمال الرديئة لمشروعات مارفل الأخيرة، عدم وجود اشراف مباشر في مواقع التصوير لمتابعة سير العمل.

في الوقت نفسه، أكد المنتج كيفين فايجي، رئيس ستديوهات مارفل، على أن النجم الكبير روبرت داوني جونيور لن يعود من جديد لتجسيد شخصية Iron Man ضمن عالم مارفل السينمائي الدولي.

ووفق ديلي ميل، ادلى فايجي بتصريحات لعدد من وسائل الاعلام البارزة في هوليوود، ردًا على شائعات إرجاع أبطال مارفل الأصليين من جديد في افلام مستقبلية.

وأكد فايجي أن جونيور، انتهى من تقديم شخصيته الشهيرة في عالم مارفل بشكل نهائي، وليس على عشاق سلسلة الأعمال السينمائية الشهيرة، انتظار عودته من جديد.

اتهامات بالكذب

وتواجه شركة ستديوهات مارفل هجوم كبير من الجمهور، بسبب ضعف فيلم The Marvels، الذي طرح ضمن عالم مارفل السينمائي.

ووفق ديلي ميل، الفيلم حتى الآن حقق أسوأ افتتاحية تشهدها مارفل في شباك التذاكر، بحصده إيرادات قدرت فقط بـ 47 مليون دولار محليًا في الولايات المتحدة.

والآن أصبحت مارفل متهمة بالكذب بعد ترويجها للفيلم على أنه الفيلم رقم 1 على مستوى العالم بالكذب، وكان رد الجمهور على تغريدة بهذا الشأن شديد الغضب.

توقعات تتحقق

وكانت قد ظهرت توقعات صادمة حول تنبات ما سيحققه فيلم The Marvels من إيرادات في افتتاحيته بقاعات السينما بهوليوود، ليعزز من الأزمة التي تعيشها ستديوهات مارفل بعزوف المشاهدين.

ووفق ديد لاين، كشفت توقعات الخبراء، أن الفيلم من المحتمل أن يحقق إيرادات افتتاحية أقل من 60 مليون دولار، وهو معدل غير مسبوق من التراجع لأفلام مارفل الجديدة.