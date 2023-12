تأجيل طرح Housefull 5 لأكشاي كومار إلى 2025

القاهرة - محمد ابراهيم - تقرر رسميًا تأجيل طرح الفيلم الجديد لأكشاي كومار Housefull 5 بدلًا من موعده السابق في 2024، على أن يطرح للعرض في 2025.

ووفق موقع إنديا توداي، الفيلم سيطرح كجزء خامس من سلسلة أفلام تحمل العنوان نفسه، ظهر بها أكشاي كومار في دور البطولة، وقرار التأجيل جاء بناءً على قرار رسمي من جانب المنتجين.

وكان قد أعلن منتج الجزء الخامس من سلسلة أفلام Housefull، المنتج ساجد ناديدواه، عن انطلاق تصوير مشاهد الجزء الجديد من السلسلة، سيكون خلال شهر يناير المقبل.

ووفق إنديا توداي، الفيلم سيشهد عودة أكشاي كومار في دور البطولة، وسيكون الجزء الخامس من الفيلم من إخراج تارون مانسخاني.

مشاريع قادمة

وكان قد استفاد النجم أكشاي كومار من مناسبة ذكرى عيد ميلاده لإصدار أول مقطع تشويقي لفيلمه الجديد "Welcome 3"، الذي يعد الجزء الثالث من سلسلة ناجحة.

وتم نشر المقطع التشويقي للفيلم على موقع أنديا توداي، والذي يضم مجموعة كبيرة من نجوم بوليوود بمشاركة ديشا باتاني وسانجاي دوت.

تفاصيل عن الفيلم

ويأتي العنوان الجديد للفيلم هذه المرة باسم "Welcome To The Jungle"، وقد تم تحديد موعد إصداره رسميًا في فترة عيد الكريسماس لعام 2024.

ووفقًا لتقرير موقع إنديا توداي، تم أيضًا تغيير العنوان الرسمي للفيلم ليصبح "Welcome to the Jungle"، مع عودة النجوم الرئيسيين في الفيلم.

ويضم فريق البطولة جاكلين هيرنانديز وأرشاد وارسي، والفيلم من إنتاج فیروز آ نادیادوالا.