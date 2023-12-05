بهذه الكلمات.. دنيا سمير غانم تنعي ناهد فريد شوقي

القاهرة - محمد ابراهيم - حرصت الفنانة دنيا سمير غانم على نعي المنتجة الراحلة ناهد فريد شوقي، التي توفت منذ قليل عن عمر يناهز 73 عامًا، وذلك من خلال الاستوري الخاص بحسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات “إنستجرام”.



ونشرت دنيا سمير غانم، صورة للمنتجة الراحلة ناهد فريد شوقي، وعلقت عليها قائلة: "البقاء لله المنتجة ناهد فريد شوقي خالص التعازي لإبنتها الزميلة والصديقة العزيزة ناهد السبتاعي، واختها رانيا فريد شوقي، ربنا يصبركم يارب".



وكانت الفنانة آية سماحة، قد أعلنت خبر وفاة المنتجة ناهد فريد شوقي، حيث كتبت من خلال حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي" فيسبوك "، منشورًا قالت فيه:" لا حول ولا قوة إلا بالله، انتقلت إلى رحمة الله أمي التانية ناهد فريد شوقي، إن لله وإن إليه راجعون، صلاة الجنازة عصرًا في مسجد الشرطة في الشيخ زايد".

معلومات عن ناهد فريد شوقي



ولدت المنتجة ناهد فريد شوقي يوم 25 ديسمبر عام 1950، وهي ابنة الفنان فريد شوقي والفنانة هدى سلطان، وهي أيضًا شقيقة الفنانة رانيا فريد شوقي، وهي والدة الفنانة ناهد السباعي.



ومن ناحية أخرى، طرحت دنيا سمير غانم، مؤخرًا أغنية جديدة بعنوان "اختلافنا مش بيفرقنا" في إطار نشاطها كسفيرة للنوايا الحسنة لمنظمة يونيسف مصر، حول أهمية دمج كل الأطفال في المجتمع.

كلمات أغنية "اختلافنا مش بيفرقنا"



الفروق لازم تتشال تحت اي ظروف جملة واضحة لازم تتقال احنا واحد الفرق حروف لينا حق نعيش في سلام وحق في التعليم نجري نلعب ماهي ايام عايزة جو وعقل سليم.. خلافنا مفرقناش ولا فارقة بلد ولا لون دنيا بالاصحاب والنجاح بقا كده مضمون خلافنا مفرقناش ولا فارقة بلد ولا لون دنيا بالاصحاب والنجاح بقا كده مضمون لو في دفا وامان في البيت شوفوا نطلع ايه بكرة يجوا يحكوا الحواديت ايوة ع اللي هنوصل ليه حلم اه وهيبقا حياة زي ماحلمناه والهوا اللي اتنفساه نلقى فيه عدل ومسواة خلافنا مفرقناش ولا فارقة بلد ولا لون دنيا بالاصحاب والنجاح بقا كده مضمون خلافنا مفرقناش ولا فارقة بلد ولا لون دنيا بالاصحاب والنجاح بقا كده مضمون.

آخر أعمال دنيا سمير غانم الدرامية



يذكر أن دنيا سمير غانم خاضت موسم رمضان 2023 من خلال مسلسل "جت سليمة"، الذي شهد أول ظهور لابنتها كايلا معها في عمل فني، شارك في بطولته بجانبها محمد سلام، سامي مغاوري، هالة فاخر، خالد الصاوي، شيرين، محمد ثروت، غادة طلعت، مايان السيد وعدد آخر من ضيوف الشرف، تأليف كريم يوسف وسامح جمال، وإخراج إسلام خيرى وإنتاج أحمد السبكي.