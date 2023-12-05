نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر كده تفاجئينا.. تعليق مؤثر من بشرى على وفاة ناهد فريد شوقي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - نعت الفنانة بشرى المنتجة الراحلة ناهد فريد شوقي، التي توفيت منذ قليل عن عمر يناهز 73عامًا، وذلك من خلال حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات “إنستجرام”.

هتوحشينا.. بشرى تنعي ناهد فريد شوقي بكلمات مؤثرة



ونشرت الفنانة بشرى، صورة للمنتجة الراحلة ناهد فريد شوقي، وعلقت عليها قائلة:”مع السلامة يا ناهد.. كدة تفاجئينا كدة؟! اللهم لا اعتراض.. هتوحشينا وربنا يصبر نودى وكل الأسرة.. خالص العزاء للعائلة..إنا لله وإنا اليه راجعون”.

مشاركة بشرى في فيلم “أولاد حريم كريم”

وفي سياق آخر، شاركت بشري مؤخرًا في بطولة فيلم "اولاد حريم كريم"، وحققت من خلاله ردود أفعال إيجابية بجانب مشاركتها في إنتاجه أيضًا.

أبطال فيلم “أولاد حريم كريم”



وفيلم "أولاد حريم كريم" من بطولة مصطفى قمر، داليا البحيري، بسمة، علا غانم، خالد سرحان، ومع نجوم ”أولاد حريم كريم" عمرو عبد الجليل وبشرى، بالإضافة إلى مجموعة من النجوم الشباب منهم تيام مصطفى قمر، رنا رئيس، وهنا داود، يوسف عمر، كريم كريم، وتأليف زينب عزيز وإخراج علي إدريس.

آخر أغاني بشرى

كما طرحت بشرى منذ عدة أسابيع أغنية "سلام عليكم" على طريقة الديو مع المطرب الاوزباكستاني Azzamchik وتخطت الاغنية حاجز الـ60 مليون علي موقع "تيك توك" بعد طرحها بساعات وهو الرقم الذي يعد قياسيا.

والأغنية من كلمات هيثم سليم وألحان وتوزيع الموسيقار إسلام صبري الذي حرص علي تقديم الاغنية بوجهة نظر جديدة.

وتقوم بشرى بالإشراف العام علي الإنتاج في أحداث فيلم "ليه تعيشها لوحدك" للنجوم خالد الصاوي وشريف منير الذي أوشك نجومه علي الانتهاء من تصويره.

وتستكمل بشرى خلال الأسابيع المقبلة تصوير مشاهدها في أحداث مسلسل "طبيبة شرعية" ومن المتوقع عرضه في شهر رمضان المقبل.



