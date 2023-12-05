الفنانة آية سماحة تعلن عن وفاة حماتها المنتجة ناهد فريد شوقي

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 5 ديسمبر 2023 11:27 صباحاً - يشيع جثمان المنتجة ناهد فريد شوقي، التي رحلت عن عالمنا اليوم الثلاثاء، بعد صلاة العصر، من مسجد الشرطة بالشيخ زايد، وذلك حسب ما أعلنت زوجة ابنها الفنانة آية سماحة.

وأعلنت الفنانة آية سماحة، وفاة حماتها المنتجة ناهد فريد شوقي، حيث كتبت عبر حسابها بموقع فيسيوك: «لا حول ولا قوة إلا بالله.. انتقلت إلى رحمة الله أمي الثانية ناهد فريد شوقي.. إنا لله وإنا إليه راجعون.. صلاة الجنازة عصرًا في مسجد الشرطة في الشيخ زايد».

ورحلت عن عالمنا المنتجة الكبيرة ناهد فريد شوقي، في الساعات الأولى من صباح اليوم الثلاثاء، عن عمر يناهز 72 عاما.

وقدمت المنتجة الراحلة ناهد فريد شوقي، عدة أعمال من خلال شركة الإنتاج الخاصة بها والتي تحمل اسمها، منها فيلم «هيستريا» الذي أخرجه عادل أديب وقام ببطولته الفنان أحمد زكي عام 1998، وفيلم «من نظرة عين» للفنانة منى زكي، كما عملت ناهد كذلك كمشرفة على الإنتاج ومنتجة منفذة في مجال الدراما التليفزيونية.