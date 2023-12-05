فيفي عبده ناعية المنتجة ناهد فريد شوقي: ربنا يصبر أهلها وأحبابها

القاهرة - محمد ابراهيم - نعت الفنانة فيفي عبده المنتجة ناهد فريد شوقي التي رحلت عن عالمنا اليوم عن عمر يناهز 72 عامًا، ومن المقرر تشييع جثمانها بعد صلاة العصر من مسجد الشرطة بالشيخ زايد، وذلك حسب ما أعلنت زوجة ابنها الفنانة آية سماحة.



ونشرت فيفي عبده عبر صفحتها الرسمية على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، صورة لها،وعلقت عليها قائلة: "إنا لله وإنا إليه راجعون، وفاة المنتجة ناهد فريد شوقي الله يرحمها ويجعل مثواها الجنة يا رب ويصبر أهلها وأحبابها، خالص العزاء لأسرتها وبرجاء الدعاء لها بالرحمة والمغفرة".

آخر أعمال فيفي عبده

يذكر أن آخر أعمال فيفي عبده، هو مشاركتها في الماراثون الرمضاني عام 2022، من خلال مسلسل "شغل في العالي"، الذي دارت أحداثه في إطار كوميدي، حول صديقتين فيفي عبده وشيرين رضا أسستا شركة بهدف الانتقام من الرجال المتحرشين أو الذين يعاملون زوجاتهم بطريقة سيئة.

أبطال مسلسل "شغل في العالي"

وشارك في بطولة مسلسل "شغل في العالي" مجموعة من الفنانين منهم فيفي عبده، شيرين رضا، توني ماهر، محمد رضوان، فريد النقراشي، وآخرون من النجوم، والعمل من إخراج مرقس عادل وتأليف حسين مصطفى محرم.