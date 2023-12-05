أنفقت كل ما لديها على الفن.. طارق الشناوي ينعي ناهد فريد شوقي

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أحمد جودة - القاهرة - حرص الناقد الفني طارق الشناوي على نعي المنتجة الراحلة ناهد فريد شوقي، عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك".

منشور طارق الشناوي

كتب طارق الشناوي، منشورًا قال فيه: "ناهد فريد شوقي سيدة عظيمة راهنت على الإبداع في زمن السبهللة".



وتابع طارق:" ابنة الملك فريد شوقي والأسطورة هدى سلطان، وخالها العظيم الموسيقار محمد فوزي، غادرتنا قبل قليل.. وقفت دائمًا على الحافة، حافة الخطر أنفقت كل ما لديها على الفن، وكادت أن تدفع ثمن جرأتها بالسجن، لأنها صرفت أكثر مما تملك من أموال، إلا أنها لم تعرف سوى المغامرة".



واختتم: "حكت لي الكثير عن المسكوت عنه في علاقة هدى سلطان بفريد شوقي، وكيف امتدت لما بعد الطلاق، لدي الكثير الذي أرويه، ولكني لم أستأذنها في النشر، يوما ما سأكتب عما يجوز أن أنشره دون استئذان".

وفاة المنتجة ناهد فريد شوقي

رحلت عن عالمنا اليوم، المنتجة ناهد فريد شوقي، عن عمر يناهز 73 عامًا، وذلك حسبما أعلنت الخبر الفنانة آية سماحة، زوجة ابنتها من خلال حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".



منشور آية سماحة

حيث كتبت منشورًا قالت فيه:" لا حول ولا قوة إلا بالله، انتقلت إلى رحمة الله أمي التانية ناهد فريد شوقي، إن لله وإن إليه راجعون، صلاة الجنازة عصرًا في مسجد الشرطة في الشيخ زايد".