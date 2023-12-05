بعد وفاتها.. تعرف على أبرز المعلومات والمحطات في حياة ناهد فريد شوقي

القاهرة - محمد ابراهيم - رحلت عن عالمنا اليوم المنتجة ناهد فريد شوقي عن عمر يناهز 72 عامًا، بعد تعرضها لأزمة صحية، ومن المقرر تشييع جثمانها بعد صلاة العصر من مسجد الشرطة في الشيخ زايد، وفقًا لما كشفت عنه زوجة ابنها الفنانة آية سماحة، وفي السطور التالية يرصد “دوت الخليج الفني” أبرز المعلومات والمحطات في حياتها.

متى ولدت ناهد فريد شوقي؟

ولدت في 25 ديسمبر عام 1950، وهي ابنة الفنان الراحل فريد شوقي، والفنانة هدى سلطان واخت الفنانة رانيا فريد شوقي من والدها.

فريد شوقي وبناته



كيف بدأت ناهد فريد شوقي في عالم الفن؟

دخلت ناهد فريد شوقي عالم الفن من جهة الإنتاج، وقامت بتأسيس شركة للإنتاج تحمل اسمها، كما عملت كمشرفة على الانتاج ومنتجة منفذة في مجال الدراما التلفزيونية.

ناهد السباعي وناهد فريد شوقي

أعمال ناهد فريد شوقي

وقدمت المنتجة ناهد فريد شوقي عددًا من الأعمال من أبرزها: فيلم "هيستريا" من إخراج عادل أديب، وقام ببطولته الفنان أحمد زكي عام 1998، وفيلم "من نظرة عين" للفنانة منى زكي.



ومن أبرز أعمالها: فيلم اللعبة الأمريكاني، من نظرة عين، هيستريا، فرسان آخر زمن، إمراة آيلة للسقوط، حكمت المحكمة، الجريح، البؤساء، فرسان آخر زمن، نونة الشعنونة، مسلسل لقمة القاضي، لن أعيش في جلباب أبي، زي القمر، 7 شارع السعادة.





من هم أزواج المنتجة الراحلة ناهد فريد شوقي؟

تزوجت ناهد فريد شوقي مرتين حيث أنجبت ابنها الأول فريد المرشدى من زوجها الأول، كما أنجبت ناهد ابنتها ناهد السباعي من زوجها الثاني المخرج مدحت السباعي، وقد توفى ابنها بحادث سيارة عام 2014.