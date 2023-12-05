نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مايكل بي جوردان ينجو من حادث سير في هوليوود في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تعرض نجم أفلام Creed، مايكل بي جوردان لحادث سير خلال مغادرته لأحد الاستديوهات في هوليوود، نتج عنه تحطم سيارته الفارهة من ماركة فيراري.

ووفق ديلي ميل، فإن مايكل أثناء مغادرته للاستوديو، اعترضت طريقة سيارة أخرى من ماركة كيا، ونتج عن الحادثة أن تحطمت سيارة بي جوردان الفيراري بالكامل.

وأوضحت الصحيفة أن الحادث وقع خارج أبواب استديوهات Sunset Gower Studios.

وكان قد أكد المنتج السينمائي اروين وينكلر، أنه سيكون هناك جزء رابع من سلسلة أفلام كريد المشتقة من عالم أفلام بطل الملاكمة "روكي بالبوا" للنجم سيلفستر ستالون.

وعلى مدار ثلاث أجزاء قدم الممثل الشاب مايكل بي جوردان شخصية أدونس كريد، ويستعد الآن للعودة للظهور في جزء رابع من السلسلة.

ووفق ديلي ميل، تحدث المنتج السينمائي الكبير عن أن عودة مايكل بي جوردون للدور ستحدث، مع تولي جوردون أيضًا مهمة الإخراج.

الجزء الثالث

والجزء الثالث من سلسلة أفلام كريد، يشهد تجربة الإخراج الأولى للنجم مايكل بي جوردون لهذه السلسلة، حيث يعود لتجسيد شخصية أودونيس كريد.

وتعود لدور البطولة في الفيلم تيسا طومسون في دور بيانكا، وفلوريان مونتينو في دور فيكتور دراجو، ووود هاريس، وفيليسيا رشاد في دور ماري آن كريد.

النجم المنضم حديثًا لأبطال العمل جوناثان ميجورز، الذي يجسد شخصية داميا أندرسون.

فترة نشاط فني لـ مايكل بي جوردون

والنجم مايكل بي جوردون نجم فيلم "كريد" الجديد، يستعد لمشاريع سينمائية مستقبلية أبرزها مشروع سيشهد التعاون الأول له مع النجم ويل سميث.

حيث تأكد رسميًا العمل على جزء ثاني من فيلم I Am Legend، هذا الفيلم الناجح للنجم الكبير ويل سميث، والذي ياتي ضمن مشروع سميث الحالي بالعمل على أجزاء جديدة لأعماله الناجحة، حتى يسترد شعبيته في هوليوود التي أثرت عليها حادثة الصفع الشهيرة في حفل جوائز الأوسكار الماضي.