نجوم الفن يودعون ناهد فريد شوقي ( صور)

القاهرة - محمد ابراهيم - ودع نجوم الفن والإعلاميين المنتجة ناهد فريد شوقي والتي شيعت جنازتها بعد صلاة العصر من مسجد الشرطة بالشيخ زايد وحرص عدد من النجوم على حضور الوداع الأخير وأبرزهم الفنان القدير سامح الصريطي والفنان عمرو رمزي والفنانة بشري والفنان سليمان عيد والفنانة آية سماحة والفنان أحمد جمال سعيد والإعلامي محمد الغيطي ونجلته مي الغيطي والفنان حمزة العيلي والفنان هشام إسماعيل والفنانة دنيا عبد العزيز وزوجها والفنانة القديرة ميرفت أمين والفنانة دنيا سمير غانم وعدد آخر من الفنانين والفنانات والإعلامين.

محمد يوسف

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