نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تعرف على ملخص الحلقة الثامنة من "العودة" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تبدأ الحلقة الثامنة من مسلسل العودة بتفتيش منزل آدم - شريف سلامة - بسبب بلاغ حول وجود عملة مزورة فيه، لكن عند دخول الجهات المختصة، لم يجدوا شيئًا يثبت البلاغ. بينما تُظهر والدة العمدة حسن - عصام السقا - محادثة مع بسنت شوقي، حيث تحاول تهديدها بالابتعاد عن حسن وأن لا تقترب منه مجددًا، مؤكدةً أنها تركز فقط على تربية طفلها دون التفكير في هذه الأمور.

في الحلقة، يعز - محمد علي رزق - يتحدث مع زوجته ياسمين - رحاب عرفة - ويحاول إقناعها بمحاولة جديدة في الحمل، لكنها ترفض وتطلب منه الزواج عليها، مما يفاجئه ويؤدي إلى طلب ياسمين الطلاق وتنفيذه من قبل عز.

بينما يظهر يحيى - تامر نبيل - في أحد الفنادق ويتصل بـ ندي - سارة نور - ولكنها تطلب منه الابتعاد عنها وعدم الاتصال بها مرة أخرى.

العودة

مسلسل "العودة" بطولة شريف سلامة، تارا عماد، حمزة العيلى، وليد فواز، عصام السقا، بسنت شوقى، محمد على رزق، ولاء الشريف، محمد رضوان، صفاء الطوخى، تامر نبيل، محمد عبد العظيم، عماد صفوت، شاهيستا سعد، وأحمد وإلى، سارة نور، والعمل من تأليف أمين جمال وإخراج أحمد حسن وإنتاج شركة أروما للمنتج تامر مرتضى برعاية المتحدة للخدمات الإعلامية، وتدور أحداثه فى إطار صعيدى ويتناول العمل إحدى قضايا الصعيد الهامة الخاصة بالتنقيب على الدهب.

زينهم

يذكر أن منصة watch it تعرض على شاشتها مسلسل "زينهم" بطولة أحمد داود، كريم قاسم، سلمى أبو ضيف وتأليف محمد سليمان عبد المالك وإخراج يحيى إسماعيل، وأيضا مسلسل "ورق التوت" بطولة شريف سلامة، أسماء جلال، خالد أنور، ثراء جبيل، آية سليم وعدد كبير من الفنانين الشباب وإخراج حسام على.