فن ومشاهير

وفاء صادق وصفاء الطوخي يقدمان واجب العزاء في الفنان أشرف عبد الغفور

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أحمد جودة - القاهرة - حرصت كلًا من الفنانة صفاء الطوخي ووفاء صادق على تقديم واجب العزاء في الفنان الراحل أشرف عبد الغفور الذي وافته المنية أول أمس إثر تعرضه لحادث سير.

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وفاء صادق وصفاء الطوخي يقدمون واجب العزاء في الفنان أشرف عبد الغفور 
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وفاء صادق 
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وفاء صادق 
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وفاء صادق وصفاء الطوخي 
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صفاء الطوخي 

وقدمت الفنانة صفاء الطوخي ووفاء صادق  المواساة لأسرة الفقيد الراحل أشرف عبد الغفور بمسجد الشرطة بالشيخ زايد، واسي نجلته الفنانة  ريهام عبد الغفور.

نجوم الفن والإعلام يواسون ريهام عبد الغفور في وفاة والدها الفنان أشرف عبد الغفور

 

ومن جانبه حرص عدد كبير من النجوم على تقديم واجب العزاء في وفاة الفنان أشرف عبد الغفور وتقديم المواساة للفنانة ريهام عبد الغفور والأسرة، ومنهم الفنان تامر حسني والفنان كريم عبد العزيز والفنان محمد هنيدي والفنان القدير نبيل الحلفاوي والفنانة دنيا سمير غانم والفنانة القديرة ميرفت أمين والفنان سيد رجب والفنانة مروة عبد المنعم والفنانة مي عمر وزوجها المخرج محمد سامي.

 الفنانة مي سليم والفنانة والفنانة دنيا عبد العزيز وزوجها والفنانة بشري والفنان خالد سرحان والإعلامي محمد الغيطي والاعلامي طارق علام والفنانة القديرة سلوي عثمان والفنانة هبة مجدي والفنان شيكو والفنان كريم محمود عبد العزيز والفنان القدير صلاح عبد الله والفنانة دينا والفنان القدير محمد أبو داوود والفنان تامر هجرس، وغيرهم الكثير من نجوم الفن والإعلام.

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امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

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