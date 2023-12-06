نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر يسرا تنعي وفاة المنتجة ناهد فريد شوقي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - نعت الفنانة يسرا وفاة المنتجة ناهد فريد شوقي، من خلال خاصية القصة القصيرة لحسابها الشخصي على موقع إنستجرام.



وكتبت يسرا قائلة: "إنا لله وانا اليه راجعون خالص عزائي في وفاة الصديقة والمنتجة العظيمة ناهد فريد شوقي.. تغمدها الله بواسع رحمته وألهم الأسرة الكريمة الصبر والسلوان".





نعي النجوم

وحرص عدد كبير من النجوم على توديعها بكلمات مؤثرة من خلال حساباتهم الشخصية على مواقع التواصل الإجتماعي المختلفة

وكتبت بشري:" مع السلامة يا ناهد.. كدة تفاجئنا كدة؟! اللهم لا اعتراض.. هتوحشينا وربنا يصبر نودى وكل الأسرة.. خالص العزاءللعائلة..إنا لله وإنا إليه راجعون”.

ونشرت دنيا سمير غانم صورة للمنتجة الراحلة ناهد فريد شوقي، وعلقت عليها قائلة: "البقاء لله المنتجة ناهد فريد شوقي خالص التعازيلإبنتها الزميلة والصديقة العزيزة ناهد السباعي، واختها رانيا فريد شوقي، ربنا يصبركم يارب".

وكتب أحمد فهمي:" البقاء والدوام لله وفاة الأستاذة العظيمة المنتجة ناهد فريد شوقي، الله يرحمها ويصبرك يا نودي ".

وكتب أحمد عزمي:" انا لله وانا اليه راجعون انتقلت إلى رحمة الله الفنانة المنتجة ناهد فريد شوقي الابنة الكبرى للفنان فريد شوقي ووالدةالفنانة ناهد مدحت السباعي واخت كلا من عبير ورانيا فريد شوقي للفقيدة الرحمة ولاسرتها الصبر والسلوان".

ويذكر أن نعت الفنانة ناهد السباعي والدتها بكلمات مؤثرة وكتبت:" امي وكل حياتي في ذمة الله، وصلاة الجنازة عصرًا في مسجد الشيخزايد"، وقد غابت ناهد عن مراسم تشييع جثمان والدتها وذلك بسبب وجودها في لبنان لتصوير أحدث اعمالها الفنية، ولم تسطيع العثور على تذكرة طيران للعودة.





آخر أعمال يسرا



يذكر أن آخر أعمال الفنانة شيماء سيف هو مسلسل 1000 حمدلله على السلامة وشارك في الموسم الرمضاني 2023 وشارك فيه عدد كبيرمن الفنانين منهم شيماء سيف ومايان السيد وآدم الشرقاوي وعنبة وعدد آخر من الفنانين.