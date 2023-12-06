نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رمضان 2024.. انضمام فراس سعيد وحسام داغر لفريق عمل "شمال إجباري" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشفت الفنانه راندا البحيري، عن انضمام كلًا من الفنان فراس سعيد والفنان حسام داغر لقائمة أبطال مسلسل “شمال اجباري”، من خلال صورة شاركتها عبر خاصية القصة القصيرة لحسابها على إنستجرام.





وظهرت راندا في الصورة برفقة حسام داغر وفراس سعيد، وعلقت عليها قائلة: “انضمام النجوم فراس سعيد وحسام داغر لمسلسلنا شمال اجباري نورتوا الدنيا وشغلكم عظيم”.





أبطال مسلسل شمال إجباري









ويشارك بالمسلسل كلًا من محمد لطفي وراندا البحيري وصلاح عبد الله وعماد رشاد ولبني ونس وهايدي رفعت وإيمي سالم وأحمد عزمي وحسن عبد الفتاح وسمسم شهاب وعلاء زينهم ومحمود فارس وابرام سمير وأحمد عزمي ومصطفي الغيطاني وتريلر آلاء أبو العز ومنتجفني رأفت حسن، وتأليف خالد الغيطاني وإخراج محمد خضري وإنتاج شركة ديكوباج نبيل القاضي وجاري الاتفاق مع باقي أبطال العمل.





وكوكبة من الشباب الواعد منهم محمد السني وميرا الموجي ومهرة مدحت ومريم سرحان ونهي رأفت واوزوريس وإسلام عماد ودعاء حاتموعبده الخولي.





تفاصيل مسلسل شمال اجباري





ويتميز مسلسل شمال إجباري بالطابع الاجتماعي ويتم تحضيره لموسم الرمضاني المقبل ٢٠٢٤.



آخر أعمال فراس سعيد

شارك فراس سعيد موخرا في حكاية روحي فيك، الذي ظهر من خلالها بشخصية الزوج الذي يعاني من المرض النفسي لدى زوجته، لتجبرهجميع الضغوط النفسية على الخيانة وشاركه في الحكاية مجموعة من النجوم ومن بينهم: هبة مجدي، محمد الكيلاني، نور محمود، سمرمرسي، هلا السعيد، ألفت إمام، والعمل من إخراج المخرج الأردني محمد لطفي، دارت حكاية روحي فيك في إطار ممزوج بنوع من الإثارة التشويق، وظهرت من خلاله عائشة بن أحمد بدور مهندسة معمارية، وتوجد لديها شركة تشطيبات، ولكن تنقلب الأحداث وتتحول عائشة بن أحمد بوجود شبح ثنائي لها.





آخر أعمال حسام داغر





وشارك حسام داغر في رمضان الماضى خلال مسلسل "حضرة العمدة" بطولة روبى، بسمة، سميحة أيوب، لطفى لبيب،صلاح عبد الله، أحمد بدير، دينا، فاء عامر، محمد محمود عبد العزيز، إدوارد، محمود حافظ، إيهاب فهمي، حسام داغر،كريم عبد الخالق، محمد الصاوي، نهلة سلامة، عمرو صحصاح، صولا عمر، وتأليف إبراهيم عيسى وإخراج عادل أديب،ومن إنتاج ريمون مقار ومحمد محمود عبد العزيز.