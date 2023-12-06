شارموفرز تطرح أحدث أغانيها بعنوان ”رسالة مترجمة باللغة العبرية”

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 6 ديسمبر 2023 08:34 صباحاً - طرحت فرقة شارموفرز أغنيتها الجديدة، التي توجة رسالة مترجمة باللغة العبرية، وأشار الفريق إلى أنها رسالة تضامنية مع الشعب الفلسطيني، وذلك على اليوتيوب، وجميع المنصات الرقمية، ومحطات الراديو.

الأغنية تأتي بأداء مؤثر يعبر عن تضامن فعّال مع الشعب الفلسطيني، مسلطة الضوء على تحدياتهم، وتقدم رسالة مؤثرة بكلمات وألحان أحمد بهاء، وتوزيع موسيقي من قبل محمد الفرا وعادل محمد، وتم إنتاجها بواسطة فريق شارموفرز.

كلمات الأغنية رسالة مترجمة باللغة العبرية

وتقول كلمات الأغنية:

"ريحة الدم فاحت واستبحتوه ومش فارق لكم طفل مرأه شيخ غلام مات الكلام اللى بيننا دم.

فار البركان العقل اتجن، مؤمن برب العالمين إحنا مش شايلين الهم انتوا اللي شايلين الذنب كله مكتوب كله معروف ومن زمان رفع القلم سقيتوا الأرض بالآلم هتحصدوها بالندم، والعين عليكوا من شعوب الله ونرجع الأرض بالعلَم.

ولاد العم زودتوها وجاي عليكوا غم اه يا غلابة قلبنا مات شيعنا جنازة اوسخ من 100 دبابة.

يا شعوب ولاَده جايلنا استدعا عشان في إبادة ولاد الكدابة بنفوسنا الغلابة نجيبكوا الأرض قلوب سدادة.

بيخافوا لو اتجمعنا والصوت واحد لا يتجزأ وبيخافوا من ابن شهيد بينادى ويحارب قبل ما يتعزا.

بيخافوا من 6 و7 لما نكَبر ونعظم لما بنهدى ونتبسم بيخافوا لما بنتلثم، لو عيني في عينك اوعى تسلم ولا تيجي تتكلم".