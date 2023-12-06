رمضان 2024.. صلاح عبدالله وسماء إبراهيم أحدث المنضمين لمسلسل "بـ 100 راجل"

القاهرة - محمد ابراهيم -

تعاقد الفنان صلاح عبدالله، والفنانة سماء إبراهيم، على المشاركة في مسلسل "بـ 100 راجل"، الذي تقوم ببطولته الفنانة سمية الخشاب، والمقرر عرضه في السباق الرمضاني المقبل 2024.

أحداث مسلسل "بـ 100 راجل"



المسلسل تدور أحداثه في إطار درامي شعبي، وتجسد الفنانة سمية الخشاب خلاله دور سواقة ميكروباص، تمر بظروف وعقبات صعبة، وهو مكون من 15 حلقة، ومن إخراج إبرام نشأت، وتأليف محمود حمدان.

آخر أعمال صلاح عبد الله

وفي سياق آخر، يعد مسلسل "سفاح الجيزة"، آخر الأعمال الدرامية للنجم صلاح عبدالله، وهو بطولة أحمد فهمي،باسم سمرة، داليا شوقي، محمد عبد العظيم، ريم حجاب، ركين سعد، وآخرون من النجوم، وهو من تأليف محمد صلاح العزب، وإخراج هادي الباجوري.

مشاركة سماء إبراهيم في مسرحية “الحفيد”

والجدير بالذكر أن سماء إبراهيم يعرض لها حاليًا على خشبة المسرح القومي، مسرحية “الحفيد”، وهي بطولة عابد عناني، محمد مبروك، شيريهان الشاذلي، يوسف المنصور، رنا خطاب، زينب العبد، محمود عبدالرازق، نشوى علي عبد الرحيم، ندا عفيفي، عبد الباري سعد، بالإضافة إلى مجموعة كبيرة من الفنانين.