الليله.. انطلاق حفل توزيع جوائز شاعر العامية أحمد فؤاد نجم

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 6 ديسمبر 2023 12:31 مساءً - يقام حفل توزيع جوائزى أحمد فؤاد نجم لشعر العامية المصرية لعام 2023 في دورتها العاشرة، اليوم الأربعاء 6 ديسمبر 2023، في تمام الساعة السادسة والنصف مساءً على المسرح الصغير بدار الأوبرا المصرية.

شروط جائزة أحمد فؤاد نجم

- أن تكون الطبعة الأولى من الديوان قد صدرت خلال العامين السابقين بين يناير 2021 وديسمبر 2022.

- أن يكون العمل المتقدم ديوان شعر مكتوب بالعامية المصرية.

- تمنح الجائزة للشعراء الأحياء فقط وقت التقدم للجائزة.

- تمنح الجائزة للشاعر شخصياً وليس للناشر أو المؤسسة أو الجهة المتقدمة.

- ألا يزيد عمر المتقدم للجائزة عن أربعين عاماً.

- يتم التقدم بديوان واحد فقط لكل شاعر ولا يجوز للشاعر التقدم بنفس العمل مرة أخرى فى دورة تالية.

- تقبل الأعمال المرشحة من الأفراد والناشرين والهيئات الثقافية والجامعات والمؤسسات العلمية بشرط موافقة الشاعر كتابية على التقدم للجائزة وقبولها فى حالة فوزه بها.

جدير بالذكر أحمد فؤاد نجم (23 مايو 1929 - 3 ديسمبر 2013) ولد فى قرية (كفر أبو نجم) بمدينة (أبو حماد محافظة الشرقية) أحد أهم شعراء العامية في مصر، وأحد ثوار الكلمة واسم بارز في الفن والشعر العربي، ولقب بالفاجومي المصري، وبسبب ذلك سجن عدة مرات، يترافق اسم أحمد فؤاد نجم مع ملحن ومغن هو الشيخ إمام، حيث تتلازم أشعار نجم مع غناء إمام لتعبر عن روح الاحتجاج الجماهيرى الذى بدأ بعد نكسة 1967، وفي عام 2007 اختارته المجموعة العربية في صندوق مكافحة الفقر التابع للأمم المتحدة سفيرا للفقراء.