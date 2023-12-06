دنيا ماهر تنضم لأبطال مسلسل "صلة رحم"

القاهرة - محمد ابراهيم - تشارك الفنانة دنيا ماهر، حاليًا في مسلسل "صلة رحم" والذي يقوم ببطولته الفنان إياد نصار، ويجري المخرج تامر نادي التحضير له، استعدادًا لعرضه خلال الماراثون الرمضاني 2024.



أبطال مسلسل “صلة رحم”



ومسلسل صلة رحم بطولة إياد نصار، إنجي المقدم، أسماء أبو اليزيد، علي الطيب، وآخرون من النجوم، وهو من تأليف محمد هشام عبية، ومن إخراج تامر نادي، وإنتاج شركة الصباح، وتدور الأحداث في إطار إجتماعي.



مشاركة دنيا ماهر في فيلم "البعبع"



يذكر أن آخر أعمال دنيا ماهر مشاركتها في فيلم “البعبع” والذي يضم مجموعة من النجوم أبرزهم أمير كرارة، ياسمين صبري، باسم سمرة، محمد عبد الرحمن "توتا"، محمد أنور، محمد عبد العظيم، محمد محمود، هشام الشاذلى، الطفل جان رامز وضيوف الشرف إنعام سالوسة، رحاب الجمل، ضياء عبد الخالق، وعدد آخر من الفنانين، من تأليف إيهاب بليبل وإخراج حسين المنباوي، من إنتاج سينرجي فيلمز والطاهر ميديا وفيلم سكوير.

قصة فيلم" البعبع"



وتدور أحداث فيلم “البعبع” في يوم واحد حول سلطان، وهو مجرم مخضرم تم الإفراج عنه من السجن، ليقوم بعدها بعملية تسليم آثار لصالح أحد التجار، لكنه يغدر بهم ويستولي علي الآثار والأموال ويبلغ عنهم الشرطة، ويُحضر نفسه للسفر خارج مصر، إلا أنه يفاجئ بظهور أبنائه الاثنان في منزلة القديم واللذان لم يكن يعلم عنهما شئ منذ ولادتهما، ليضطر أن يهرب بهما وسط هجوم أحد العصابات عليه.