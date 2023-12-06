نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر غدًا.. عزاء المنتجة الراحلة ناهد فريد شوقي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تستقبل أسرة المنتجة الراحلة ناهد فريد شوقي، العزاء فيها غدًا بعد صلاة المغرب، بمسجد الشرطة في الشيخ زايد، وذلك بعد وفاتها صباح أمس عن عمر يناهز 73 عامًا، بعد تعرضها لوعكة صحية.

وكانت الفنانة رانيا فريد شوقي، قد أعلنت عن موعد ومكان عزاء شقيقتها المنتجة الراحلة ناهد فريد شوقي، التي رحلت عن عالمنا صباح أمس، ونشرت عبر حسابها على موقع "إنستجرام" منشورًا قالت فيه: "إنا لله وإنا إليه راجعون، سيقام عزاء المرحومة ناهد فريد شوقي، في قاعة الوهاب بمسجد الشرطة في الشيخ زايد".

وأضافت: "العزاء يوم الخميس الموافق 7 ديسمبر بعد صلاة المغرب، البقاء والدوام لله وحده".

وفاة ناهد فريد شوقي

ورحلت عن عالمنا صباح أمس، المنتجة ناهد فريد شوقي، وكانت قد تعرضت قبل وفاتها لوعكة صحية شديدة، نقلت على إثرها لإحدى المستشفيات الكبرى، وظلت بالعناية المركزة، وتغيبت ابنتها الفنانة ناهد السباعي عن جنازاتها، نظرًا لتواجدها في لبنان لتصوير أحد أعمالها الفنية.

حضور جنازة ناهد فريد شوقي

وتم تشييع الجثمان على الراحلة أمس بعد صلاة العصر في مسجد الشرطة بالشيخ زايد، وتواجد في الجنازة رانيا فريد شوقي شقيقة الراحلة، المنتج والمخرج محمد السباعي ابن الراحلة، وزوجته الفنانة آية سماحة وشقيقتها الفنانة منة سماحة، والفنان أحمد جمال سعيد ابن شقيقة الراحلة، بجانب تواجد داليا البحيري وابنتها قسمت حفيدة الراحلة وهنا شيحة، المخرج محمد ياسين، لقاء سويدان، دنيا عبد العزيز وزوجها، ميرفت أمين.

كما حرص كلًا من داليا مصطفى، المخرج شريف البنداري، المنتج محمود شميس، المخرج كريم العدل، هبة عبد الغني، هشام اسماعيل، أحمد فريد، حمزة العيلي، المؤلف محمد الغيطي، مى الغيطي، سليمان عيد، سامح الصريطي.



آية سماحة تعلن خبر وفاة المنتجة ناهد فريد شوقي



وكانت قد الفنانة آية سماحة عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" عن خبر وفاة المنتجة ناهد فريد شوقي، حيث كتبت منشورًا قالت فيه:" لا حول ولا قوة إلا بالله، انتقلت إلى رحمة الله أمي التانية ناهد فريد شوقي، إن لله وإن إليه راجعون، صلاة الجنازة عصرًا في مسجد الشرطة في الشيخ زايد".