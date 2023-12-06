انت الأن تتابع خبر فيديو للراقصة جوهرة ورانيا يوسف يثير الجدل والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - أثار مقطع فيديو يظهر الراقصة الجوهرة والفنانة رانيا يوسف وهما ترقصان على انغام أغنية لبهاء سلطان، استياء المتابعين على مواقع التواصل الاجتماعي .

وكانت الراقصة جوهرة قد نشرت مقطع فيديو عبر حسابها الخاص في "إنستغرام" يظهر من الاحتفال بعيد ميلاد الفنانة رانيا يوسف ظهرت فيه الاثنتان وهما ترقصان على أنغام أغنية "تعالى أدلعك" لبهاء سلطان.



وتداول عدد من نشطاء موقع "إنستغرام" الفيديو، الذي قوبل بهجوم شديد وانتقادات حادة لرانيا، حيث انتقد بعض الجمهور رقصها وملابسها الجريئة، وهاجمها آخرون نظراً لأن الأحداث التي تشهدها المنطقة لا تسمح بذلك.



وكانت رانيا يوسف قد احتفلت بعيد ميلادها أخيراً في أحد الأماكن، بحضور أصدقائها المقرّبين في الوسط الفني.



ونشرت رانيا عبر حسابها الخاص في "إنستغرام" صوراً من احتفالها بعيد ميلادها، ظهرت خلالها في أحد المطاعم وأمامها قطعة حلوى عليها شمعة، وكشفت من خلال التعليق على الصور عن عمرها الحقيقي، قائلةً: "الحمد لله... شاكرة وسعيدة ومتفائلة... 50 سنة شباب".



وعلى الفور، انهالت عليها التهاني بعيد ميلادها من متابعيها حيث قالت واحدة منهم: "إن شاء الله العمر كله ليكي"، وقال أحد المعلّقين: "مهما تقدّم العمر ستظلين "فاطمة" في عائلة "الحاج متولي""، وعلّقت أخرى: "عيد ميلاد سعيد" .