انت الأن تتابع خبر أنجلينا جولي: هوليوود مكان ضحل وأرغب في الاعتزال والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - فاجأت النجمة الأميركية أنجلينا جولي ، جمهورها بإعلانها الرغبة في مغادرة الولايات المتحدة إلى كمبوديا واعتزال التمثيل.

وقالت جولي لوسائل الإعلام أنها نشأت في مكان ضحل إلى حد ما، ومن بين جميع الأماكن في العالم، هوليوود ليست مكاناً صحياً، لذلك أنت تسعى إلى الأصالة. لن أكون ممثلة يوماً ما، فعندما بدأت مسيرتي، لم أتوقع أن أكون شخصية عامة، وأن أشارك في الكثير من الأعمال".

وأكّدت جولي أنها لا تملك حياة اجتماعية ولا تواعد أحداً وغير مرتبطة عاطفيا بأي شخص حالياً، وأن ليس لديها أصدقاء كثر.

وأكّدت في حديثها جريدة "وول ستريت جورنال" أنها لن تعتزل قبل استكمال مجموعة من مشاريعها الفنية على أقل تقدير، على غرار جزء ثالث من فيلم الشهير Maleficent، بالإضافة إلى تجسيدها السيرة الذاتية لمغنية الأوبرا الأسطورية ماريا كالاس في فيلم من إخراج بابلو لارين.

وعن طلاقها من مواطنها وزميلها براد بيت اعتبرت أن أولادهما شكلوا طوق النجاة بعد الانفصال: "لقد تغيرت حياتي كلها. لقد أنقذني إنجاب الأطفال، وعلموني العيش في هذا العالم بشكل مختلف".

وأضافت: "نحن أقرب مما يتخيل البعض، إننا 7 أشخاص مختلفين بحيوات مختلفة، لكننا واحد، وذلك سر قوتنا" .