انت الأن تتابع خبر شريهان تعتذر عن الاحتفال بعيد ميلادها بسبب غزة والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - اعتذرت الفنانة المصرية شريهان، عن الاحتفال بعيد ميلادها الـ59 الذي يصادف الأربعاء؛ وذلك بسبب تأثرها بالأحداث المؤلمة في فلسطين.

ونشرت شريهان، على صفحاتها الرسمية على منصات التواصل الاجتماعي، رسالة نشرتها ، لجمهورها وأكدت خلالها أنها لا تُريد إزعاج جمهورها في يوم ميلادها الذي أصبح "يومهم" بحسب تعبيرها، لكنها تشعر بالخجل من أي احتفال ولو كان لساعات محدودة، لا سيما أمام ما يتعرض له الشعب الفلسطيني في قطاع غزة من قتل وتهجير وإبادة جماعية.



وبينت أنها تعيش أصعب وأقسى أيامها ولحظات عمرها؛ بسبب ما يحدث في غزة، ولن تكون سعيدة في احتفالها بميلادها مع أسرتها أو محبيها، متمنية عدم إلقاء اللوم عليها ومسامحتها.



ولفتت شريهان إلى أنها تريد مقابلة وجه ربها، وهي ترفض إبادة الشعب الفلسطيني بجميع فئاته، وقتل القضية الفلسطينية، وانتهاك حقوق الإنسان، والتهجير القسري الذي يتعرض له الفلسطينيون، واصفة الشعب الفلسطيني بـ"الشعب الأسطوري". واختتمت شريهان منشورها مشيرة إلى أن أملها معلق في الله ومعجزاته لنصرة أهل غزة .