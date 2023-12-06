لندن تحتفل بالعرض الخاص للجزء الختامي من The Crown

القاهرة - محمد ابراهيم - شهدت العاصمة الإنجليزية لندن الاحتفال بعرض الجزء الختامي من مسلسل The Crown، بحضور صناع المسلسل الإنجليزي المثير للجدل.

ووفق صحيفة ديلي ميل، المسلسل في عرض الجزء الختامي منه، شهد حضور إيما كورين واليزابيث ديبيكي، وعدد من النجوم المشاركين في المواسم السابقة.

وسبق أن كشفت الإحصائيات الجديدة لنسب مشاهدات شبكة نتفليكس مع نهاية عام 2023، عن تصدر مسلسل The Crown بموسمه السادس والختامي، قائمة المشاهدات بالنسبة للأعمال التليفزيونية.

ووفق ديد لاين، كانت الصدارة بين الأعمال السينمائية من نصيب فيلم The Killer، كأعلى الأفلام مشاهدة خلال نوفمبر الجاري.

تفاصيل عن العمل

ومسلسل التاج، بدأ عرضه عبر منصة نتفليكس للبث الرقمي، وهو من أعمال نتفليكس الاصلية ومن أضخم المسلسلات من حيث الإنتاج.

المسلسل، يروي قصة الأسرة الملكية في بريطانيا، منذ تولي الملكة اليزابيث للحكم، وبداية عرض موسمه الأول كانت في عام 2016.

وعبر مواسمه المتعاقبة، جسدت شخصية الملكة اليزابيث بجانب إميلدا ستاونتون، النجمة الشابة كلير فوي، التي جسدت شخصية الملكة في المواسم الأول والثاني.

من بعد ذلك في الموسم الثالث والرابع، جسدت شخصية الملكة، النجمة الحاصلة على الأوسكار أوليفيا كولمان.

ترويج بشكل مبتكر

وبعد طرح الموسم الختامي للعرض رسميًا، أعلنت شبكة نتفليكس عن طرحها للأزياء التي استخدمت في تصوير مشاهد مسلسل The Crown، والمجوهرات والاكسسوارات التي صنعت خصيصاً للمسلسل.

ووفق ديد لاين، فإن منتجين المسلسل، سيتبرعون بعائدات بيع الملابس والإكسسوارات التي ستطرح للبيع بالمزاد بعد استخدامها ضمن أحداث المسلسل الناجح، لصالح واحدة من أكاديميات تعليم الدراما، وتوفير منح دراسية مجانية للطلبة بهذه الأكاديميات.