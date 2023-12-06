منصة عين تدشن ثلاثة كتب صوتية جديدة

مسقط ـ «الوطن»:

ضمن مشروع الكتاب الصوتي العُماني دشنت منصة عين التابعة لوزارة الإعلام ثلاثة كتب جديدة، لتنضم إلى الكتب الأربعة والثلاثين السابقة التي احتضنتها المنصة منذ بداية المشروع عام 2021م.

أول هذه الكتب هو ديوان (فارس الضاد) لأمير البيان الشاعر الشيخ عبدالله بن علي الخليلي، ويأتي تدشينه في هذا العام (2023) مواكبةً من وزارة الإعلام للذكرى المئوية لميلاد شاعر عُمان الكبير الذي وُلد في عام 1923م. ويقدم الشاعر في هذا الديوان للقارئ العربيّ (قبضة من الشعر) كما يصفها (كانت قد أشاعتها يد الإهمال، وسفت عليها ريح النسيان، فكادت أن تتلاشى، وتذهب أدراج الرياح، لولا أنْ منّ الله عليها بنظرة من نظراته، وقيّض لها من انتشلها من براثن الضياع، فجاءت والحمد لله مجموعة قيمة) من القصائد. وقد قام بمراجعة نصوص الديوان ومطابقتها بالأصل كلٌّ من نجلَيْ الشاعر: محمد وأحمد ابنَيْ عبدالله الخليلي، وصالح بن علي الحميدي، في حين عُنِيَ بشرح مفرداته الدكتور حسن بن خلف الريامي، وعامر بن المرّ الصبحي. وقد قرأه للمنصّة المُنشِد معاذ بن سالم المشرفي، وأخرجه حمد بن عامر الوردي.

أما الكتاب الثاني فهو رواية (تغريبة القافر) للروائي زهران القاسمي، الفائزة بالجائزة العالمية للرواية العربية لعام 2023م. تدور أحداث الرواية الواقعة في 232 صفحة، والصادرة عن دار رشم السعودية بالتعاون مع دار مسكلياني في تونس عام 2022، في قرية عُمانية، وتسرد حكاية سالم بن عبدالله أحد مقتفي أثر الماء، ويسمى (القافر)، حيث يستعين به أهالي قريته والقرى المجاورة في البحث عن منابع المياه الجوفية. وقد قرأ هذه الرواية المذيع أحمد الكلباني وأخرجها للمنصّة أسعد الرئيسي.

الكتاب الثالث هو (هيّا بدلتي الخارقة)، وهي قصة أطفال كتبها الأديب العُماني أحمد الراشدي، مع رسوم مصاحبة أبدعها الفنان المصري هاني صالح، وصدرت عن دار الشروق المصرية عام 2022. تسرد القصة حكاية الفتى أزد الذي يعتقد أن مساعدة الناس تحتاج دائمًا إلى ارتداء بدلة خارقة، فيصنع لنفسه هذه البدلة ليكون جاهزًا إذا ما احتاج أحدٌ مساعدته، لكن الأمور لا تسير كما خطط لها ويقع في إحراجات ومواقف طريفة جراء هذا الاعتقاد. قرأت هذه القصة المذيعة جنان آل عيسى، وأخرجها لمنصة عين محمد الشمَلي.

جدير بالذكر أنه جارٍ العمل حاليًّا على كتب صوتية أخرى ستدشنها منصة عين خلال الفترة القليلة القادمة.