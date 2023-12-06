«برهوت» باكورة العروض المسرحية فـي مهرجان مسرح ظفار الثاني

يستمر حتى الثلاثاء المقبل

صلالة من عوض دهيش:

بدأت أمس الأول فعاليات مهرجان ظفار المسرحي الثاني الذي تنظمه المديرية العامة للثقافة والرياضة والشباب بمحافظة ظفار، والذي يستمر حتى الثاني عشر من ديسمبر الجاري علي مسرح اوبار بصلالة. أقيم حفل افتتاح المهرجان تحت رعاية سعادة الشيخ محمد بن سيف البوسعيدي والي صلالة وبحضور موسى بن عبد الله القصابي مدير عام المديرية العامة للثقافة والرياضة والشباب بمحافظة ظفار وعدد من مديري العموم والمسئولين وضيوف والفنانين وجمهور ومحبي وعشاق العروض المسرحية ورؤساء الفرق المسرحية العمانية.

في بداية الاحتفالية قدم حامد بن علي المشيخي مدير دائرة الثقافة بالمديرية العامة للثقافة والرياضة والشباب بمحافظة ظفار كلمة رحب فيها بالحضور في النسخة الثانية من مهرجان ظفار المسرحي؛ مؤكدا بان هذه الاحتفالية الفنية تؤكد اثر المسرح في الحياة العامة وقدرته على المخاطبة المباشرة للعقول والقلوب والارتقاء بالذائقة الثقافية والسمو بها إلى عوالم شتى وآفاق بعيدة مضمونها الحفاظ علي الأصالة العمانية وتفاعلها مع مستجدات الحداثة والمعاصرة.

تضمن حفل الافتتاح توزيع الدروع والشهادات على المشاركين بالمهرجان، بدءا بالجهات والمؤسسات المتعاونة المتمثلة في الجمعية العمانية للمسرح ومؤسسة العنقاء، وتم تكريم مديري الندوات وهم مراد الحاج استاذ تحليل الخطاب والدراسات الثقافية المساعد بجامعة ظفار والكاتب المسرحي منذر بن خالد السعيدي واشراق بنت عبد الله النهدية من مجلس اشراقات ثقافية والفنان السينوغرافي أحمد بن عوض الجابري والكاتب المسرحي نعيم بن فتح بيت نور والناقد عادل بن فضل البلوشي والكاتبة المسرحية جلنار زين، وكرم كلا من الدكتور مرشد بن راقي آل سليم والفنان محمد بن عبود العجمي نظرا لإسهاماتهم في مجال المسرح.

الفعاليات شهدت تكريم ضيوف المهرجان وهم: الفنانة فخرية خميس والفنانة أمينة عبدالرسول من سلطنة عمان، والفنان بشير الغنيم من السعودية.

العرض المسرحي (برهوت)

(برهوت) لفرقة صلالة الأهلية للفنون استهل العروض المقدمة في المهرجان، وهو من اخراج وتأليف مكتوم بن راشد الجليبي وجاء العرض باللغة العربية الفصحى،

وضم فريق التمثيل كلا من ابراهيم اليحمدي ومحمد السليماني ووليد شعبان ومرشد السعدي وشروق الشبلية وياسر الحديدي ولطيفة العزيزية وجهاد البلوشي وعبد الرحمن البويقي وناصر اليحمدي وضم الطاقم الفني مرشد السعدي مساعد المخرج ووجود السعدية للأزياء ومحمد بن حيدر في الصوتيات.

وبعد العرض المسرحي عقدت جلسة نقدية ادارها مراد الحاج معلم تحليل الخطاب والدراسات الثقافية المساعد بجامعة ظفار بحضور مؤلف ومخرج المسرحية الفنان مكتوم بن راشد الجليبي، حيث أشاد الحضور بمحتوى النص وبأداء وتجسيد الفنانين المشاركين رغم الظروف التي واجهت الفرقة قبل العرض.