نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تقديرًا لتاريخه.. محافظة القاهرة تطلق اسم عادل إمام على كوبرى بشارع صلاح سالم في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تصدر اسم الفنان عادل إمام تريند محرك البحث الشهير "جوجل" وذلك بعد قرر المجلس التنفيذي لمحافظة القاهرة، برئاسة اللواء خالد عبد العال "محافظ القاهرة"، وهو إطلاق اسم الزعيم عادل إمام، الذي يُعَدّ قيمة فنية عظيمة، على الكوبري الذي يتقاطع صلاح سالم مع طريق السكة البيضاء جنوب دار المركبات.



وبهذا القرار ينضم عادل إمام إلى قائمة الشخصيات الفنية التي تحمل أسمائها جسور القاهرة، حيث سبق وأُطلِق اسم الفنان سمير غانم على كوبري محور محمد نجيب شرق القاهرة، بتوجيهات من الرئيس عبدالفتاح السيسي. يعكس هذا القرار احترامًا وتقديرًا للإرث الفني الغني الذي قدمه الزعيم في مشواره الثري، ويبرز دوره الفعّال في تاريخ الفن المصري.



يذكر أن هذا القرار يأتي كخطوة إضافية في تكريم الشخصيات الفنية البارزة والتأكيد على دورها البارز في ترسيخ الهوية الثقافية للعاصمة المصرية حيث يعتبر الزعيم عادل إمام شخصية لامعة في عالم الفن، حيث اشتهر بأدواره الفكاهية والدرامية التي أثرت في قلوب الجماهير.

الكوبري الذي سيحمل اسمه سيكون لوحة فنية تجسد التلاحم بين الفن والحضارة، وسيظل شاهدًا على إرثه الفني الذي لا يمحى، يأتي هذا الإعلان في إطار تعزيز روابط الفن والثقافة مع الهوية الحضرية للقاهرة وتكريم الفنانين الذين ساهموا بشكل كبير في إثراء المشهد الثقافي المصري.

كلمة النقيب أشرف زكي بخصوص الكوبري

وصرح أشرف زكي عن سبب إطلاق الاسم على الكوبري في هذة الأوقات بالتحديد فقال: "وسط حالات الحزن التي فرضت نفسها على الأسرة الفنية مؤخرا، يأتي إعلان محافظة القاهرة عن إطلاق إسم الزعيم، على أحد الكباري، ليخفف عنا بعض من هذا الحزن".

تعليق يسرا على الحدث



كما علقت يسرا على الحدث في تصريحات صفحية وقالت: "عادل إمام يستاهل تمثال في أحسن ميدان من ميادين مصر، ووجهت النجمة يسرا الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي على تلك اللفتة الطيبة ولمحافظ القاهرة أيضًا، مؤكدة أن عادل إمام يستحق هذا التكريم لأنه فنان وطني ورفع اسم مصر ودافع عنها وواجه الإرهاب في سبيل مصر ومن أجل مصر والفن المصري"

عادل إمام متصدر التريند دائمًا

ويعتير هذة ليست المرة الأولى لتصدره بل دائمًا يتصدر بسبب حديث الفنانين عنه أو بسبب شائعة عنه، وآخرهم تصدر الزعيم بسبب حديث الفنان أكرم حسني عنه حيث إنه تحدث عن موقف محرج تعرض له بسببه من خلال لقاءه مع الإعلامي محمود سعد وقال: "أنا كنت فخور جدًا، إن أول شغل ليا كان مع الفنان عادل إمام، وبعد 6 سنين كنت بقدم برنامج "أبوحفيظة"، وجاتلي مكالمة من الزعيم، بيهنيني على البرنامج وبيشجعني، وقتها كنت تعبان وخفيت من كلامه الحلو وساعتها الزعيم عرض عليا أجي المسرح عشان أشوفه أنا وأصحابي".

وتابع: "بعد ما قفلت معاه افتكرت إني طالع هوا في أحد البرامج في نفس اليوم بشخصية أبوحفيظة، وعرض عادل إمام مكنش ينفع أقوله عندي حاجة، واتكسفت أكلمه، فروحت البرنامج وكنت عايز أمشي في وقت معين ولـ حظي الوحش إني اتأخرت جدا في البرنامج، والطريق كان زحمة، فوصلت بعد انتهاء الفصل الأول من المسرحية".



وأردف: "وأول ما دخلت لقيت واحدة بتقولي إن أستاذ عادل كان عمال يبص على الكرسي بتاعك وبيدور عليك، وبعد المسرحية كنت داخل أوضته مكسوف جدا، وقالي عيب لما عادل إمام يعزمك وتتأخر، لأنك ممثل والمفروض يبقى عندك احترام لمواعيدك، ده أكتر موقف محرج ليا في حياتي، وقالي الفنان يعني التزام، اتضايقت ولكن اتعلمت إن لازم أركز في مواعيدي وأن دا التزام، وهو من المواقف اللي تركت أثر عندي".



وتصدر أيضًا منذ قليل بسبب الفنانة عفاف مصطفى وحديثها عنه فقالت: "رامي إمام مش بيرد على حد خالص، حتى لما كلمته عشان اطمن على الزعيم مردش على الرسايل واضح أن في خصوصية بس أعرف أن في ناس بتزوره في البيت ونفسنا نطمن عليه ونشوفه، يمكن أسرة الزعيم عادل إمام بتخجل أن ست تروح تزوره لكن النجمات زي يسرا ولبلبة صف أول وزملائه ففي مساحة حوار وصداقة كبيرة بينهم".

وتابعت: "الزعيم عادل إمام كان بيقولي مفيش حد غيرك بيعرف يضحكني يا عفاف، أنا ممكن مضحكش حد على الشاشة بس أضحكه في الحقيقة، كان دايما يقولي تعالي أقعدي يا عفاف وضحكيني وكنت على طول بتواصل معاه تلفونيا وكنت أحكي له أني بصور في لوكيشن جنبه، كان يقولي تعالي اتفضلي أشربي فنجان قهوة أقوله لأ مش فاضية عندي تصوير، على طول كان بيسأل عني ويطمن ولو تعبانه كان بيقولي طيب أبعتلك دكتور علشان الموضوع ميكبرش، وكان يتصل تاني يوم ويتطمن عليا، هو حد جميل وطيب وودود".



ليست المرة الأولى لتصدر عادل إمام

كما تصدر من قبل عند انتشار شائعة إصابته بالزهايمر ورد شقيقه في حينها عصام إمام خلال مداخلة هاتفية إلى برنامج "كلمة أخيرة" الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على قناة "ON"، وقال أنه كان برفقة عادل إمام اليوم وكانا يتحدثان ويمزحان، قائلًا: كنا قاعدين بنتكلم النهاردة وبنهرج وبيقلي ياعصام دول موتوني قبل كده خمس أو ست مرات هيقولوا إيه تاني"؟!



رد عصام إمام عن شائعة وفاة الزعيم في وقت سابق



رد المنتج "عصام إمام" شقيق الفنان "عادل إمام" على شائعة وفاة الزعيم وذلك بالتزامن مع انتشار نبأ وفاته عبر مواقع التواصل الاجتماعي، سبب هذا الخبر حالة من الجدل بين المتابعين خصوصًا أنها ليست المرة الأولى لإنتشار هذا النوع من الأخبار.

