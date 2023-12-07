نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بعد تصدرها تريند يوتيوب.. أغنية تلك قضية تقترب من 600 ألف مشاهدة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تصدرت أغنية تلك قضية التي قام بطرحها فريق كاريوكي تضامنًا مع القضية الفلسطينية عبر قناتهم الرسمية على موقع الفيديوهات يوتيوب واحتلت المركز الثالث في قائمة المحتوى الرائج على اليوتيوب، والأغنية من كلمات: مصطفى ابراهيم ترجمة: ولاء كمال ارت ورك: محمد مصطفى

كلمات أغنية تلك قضية

من كلمات الأغنية: ينقذ في سلاحف بحرية يقتل حيوانات بشرية تلك قضية وتلك قضية كيف تكون ملاكا أبيض؟ يبقى ضميرك نص ضمير تنصف حركات الحرية وتنسف حركات التحرير وتوزع عطفك وحنانك ع المقتول حسب الجنسية وتلك قضية وتلك قضية كيف تكون إنسانًا راقي؟ ومطابق للإشتراطات كل كلامك لابس واقي وبتحضن كل الشجرات بتقول ع البواب الحارس وجنبك جيش بيهد مدارس واما بتقفش نفسك لابس دم.. تقول الكل ضحية وتلك قضية وتلك قضية كيف أصدق هذا العالم لما بيحكي عن الإنسان؟ شايف أم بتبكي ضناها علشان مات في الغارة جعان ويساوي المقتول بالقاتل بشرف ونزاهة وحيادية وتلك قضية وتلك قضية كيف أنامَ قريرَ العينِ؟ وأضع سدادة أذنين والعيلة المدفونة ف بيتها ممنوع حد يخش يغيتها وكأن الارض اللي فوقيهم مش تبع الكورة الأرضية وتلك قضية وتلك قضية كيف تعيش في سجنٍ واسع؟ زنازينه من نار ورماد وتقوم من تحت الأنقاض تتشعلق ف رقاب القاتل تجمع اشلائك وتقاتل وتوري الدنيا الكدابة كيف يسير قانون الغابة من اين طريق الحرية ومن أين تؤتى الدبابة مش فارقة العالم يتكلم موت حر وما تعيشٌ مسلّم تلهم جيل ورا جيل يتعلم كيف يعيش ويموت لقضية بننادي على عالم مين علشان يستنكر ويدين دن كما شئت فأي إدانة لما يجري جوا السلخانة مش هتخف بارود الدانة ولا قادرة ترجع له صباح تلك قضية وهذا كفاح



آخر أعمال أمير عيد

يذكر أن أمير عيد عضو فرقة كايروكي، شارك مؤخرًا في أغنية راجعين، التي قام بطرحها مجموعة من المطربين دعمًا للشعب الفلسطيني بمشاركة 25 فنان عربي من 11 دولة، دعمًا لأهالي غزة.

وشارك في أغنية راجعين كل من أمير عيد، وعفروتو، ومروان موسى، ومروان بابلو، ودينا الوديدى، وسيف الصفدى، ودانا صلاح، وغالية شاكر، والتونسى نوردو، وسيف شروف، والأخرس، وعصام النجار، وبالطى، ووسام قطب، وبطاينة، وعمر رمال، وويونغ، وورندر، وفورتكس، وسمول إكس، وALA، وفؤاد جريتلى، ودنيا وائل، وزين ودافنشي.